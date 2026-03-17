Written by: marzo 17, 2026 CONCACAF Champions Cup 2026

Alajuelense vs LAFC EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

Alajuelense vs LAFC

¡Duelo de titanes en Alajuela! Este martes, el Estadio Alejandro Morera Soto será el escenario de una batalla épica: la Liga Deportiva Alajuelense frente al LAFC y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

Tras el valioso empate a uno en California, los manudos tienen la mesa puesta para eliminar a uno de los favoritos, pero la tarea no será nada sencilla.

El equipo del ‘Machillo’ Ramírez llega con la ventaja del gol de visitante anotado por Alejandro Bran, pero cuidado, porque el LAFC viene haciendo historia pura en la MLS. El conjunto de Los Ángeles es el primer club en la historia de su liga en arrancar con cuatro victorias consecutivas y, lo más impresionante, ¡sin recibir ni un solo gol!

Alajuelense clasifica ganando o incluso con un empate sin goles. Sin embargo, enfrente está un equipo liderado por Denis Bouanga y Heung Min Son que saldrá decidido a anotar. ¿Podrá el ‘Rugido del León’ romper el muro angelino o el LAFC impondrá su récord histórico en Costa Rica?

Nuestro pronóstico: Será un partido de mucha estrategia y pocos goles. Gana Alajuelense 2-1 y avanza a la siguiente ronda. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 17, 2026
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