Atlas vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

Termina el partido en El Jalisco ⏰#NoSeExplicaSeSiente 🔴⚫️ pic.twitter.com/yG41u6Vf4O — Atlas FC (@AtlasFC) March 22, 2026

¡La Furia busca consolidarse en zona de Liguilla! Este sábado, el Estadio Jalisco abre sus puertas para el duelo entre el Atlas y el Querétaro por la Jornada 12 y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Rojinegros llegan con un impulso anímico brutal tras rescatarle el empate al Toluca con aquel golazo agónico de Víctor Ríos.

El equipo de Diego Cocca se ubica en la octava posición con 17 puntos y sabe que este es el partido ‘prohibido para perder’. Recibir al Querétaro, que navega en la parte baja de la tabla, es la oportunidad de oro para sumar de a tres antes del parón por la Fecha FIFA y encarar un cierre de calendario que incluye a Monterrey, Tigres y América.

Aunque en el papel parece un duelo accesible, los Gallos Blancos vendrán a jugarse el orgullo y ya demostraron que pueden incomodar. En la jornada pasada, contra todo pronóstico, igualaron 0-0 en su visita a los Tigres aunque se mantienen penúltimos de la general.

¿Podrá el Atlas confirmar su despertar o Querétaro dará la sorpresa en Guadalajara?

Nuestro pronóstico: El Atlas hará valer su localía y el buen momento anímico. Gana los Zorros 2-0. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 21, 2026