Arsenal vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Copa de la Liga 2025-26

Ligas Europeas

El primer gran trofeo de la temporada en Inglaterra se define este domingo cuando el Arsenal y el Manchester City se enfrenten en la gran final de la EFL Cup en el mítico Wembley Stadium.

Más que un simple título, este partido representa mucho para ambos equipos: la confirmación del proyecto de Mikel Arteta o el salvavidas para la temporada del equipo de Pep Guardiola.

Arsenal llega en un momento espectacular

El conjunto londinense vive uno de los mejores momentos de su proyecto deportivo. Actualmente lidera la Premier League y llega a esta final con una racha positiva frente a su rival, acumulando cinco partidos consecutivos sin perder ante el Manchester City.

Además, los Gunners vienen de conseguir un resultado importante a mitad de semana tras vencer 2-0 al Bayer 04 Leverkusen en la UEFA Champions League, asegurando su pase a los cuartos de final.

Para el Arsenal, levantar este trofeo sería la confirmación de varios años de reconstrucción y un golpe anímico importante antes de su siguiente compromiso en liga.

Manchester City busca salvar la temporada

El panorama para el Manchester City es muy distinto. El equipo dirigido por Guardiola llega con la presión de conseguir un título después de quedar eliminado de la Champions League tras una dura derrota global ante el Real Madrid.

Con el Arsenal escapándose a nueve puntos de distancia en la Premier League, la Copa de la Liga se ha convertido en una oportunidad clave para evitar una temporada sin títulos.

Jugadores como Erling Haaland y Phil Foden serán fundamentales si el City quiere recuperar su mejor versión y dar el golpe en Wembley.

Una final con mucho en juego

El choque promete ser uno de los partidos más intensos del fútbol inglés esta temporada. Arsenal llega con confianza y estabilidad, mientras que el City lo hace con urgencia y necesidad de reivindicación.

La batalla táctica entre Arteta y Guardiola también añade un ingrediente especial a esta final, considerando la relación entre maestro y discípulo.

¿A qué hora juegan Arsenal vs Manchester City?

Partido: Arsenal vs Manchester City

Arsenal vs Manchester City Competencia: Final de la EFL Cup

Final de la EFL Cup Estadio: Wembley Stadium, Londres

Wembley Stadium, Londres Fecha: domingo

domingo Hora: 10:30 AM (hora del centro de México)

Pronóstico Arsenal vs Manchester City

Todo apunta a una final muy cerrada, con dos equipos que se conocen perfectamente.

Pronóstico:

Arsenal 2 – 1 Manchester City.

El gran momento anímico del Arsenal podría marcar la diferencia y darle a los Gunners el primer gran título de la temporada en Inglaterra.

Last modified: marzo 21, 2026