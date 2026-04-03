Tijuana vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡Perro triunfo en el Caliente! 🔥



Tres puntos que se quedan en casa 🏟️ pic.twitter.com/YCXUWUFEUf — Xolos (@Xolos) April 4, 2026

La emoción de la Liga MX regresa este viernes con un duelo clave en la frontera. Club Tijuana recibe a Tigres UANL en el Estadio Caliente, en un partido donde ambos equipos están obligados a sumar en la recta final del torneo.

Tras el parón por la Fecha FIFA, tanto Xolos como Tigres llegan con cuentas pendientes y con la presión de no dejar escapar puntos importantes en la lucha por la Liguilla.

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Xolos, con la urgencia de mantenerse en la pelea

El equipo dirigido por Sebastián Abreu atraviesa un momento complicado. Ubicados en la posición 13 de la tabla, los Xolos necesitan resultados inmediatos para mantenerse con vida en la pelea por la fase final.

Tijuana ha mostrado dos caras a lo largo del torneo: fuerte en casa, pero con dificultades para cerrar partidos. Esa inconsistencia podría ser determinante ante un rival de alto nivel como Tigres.

El factor local y el ambiente del “Mictlán” serán claves si quieren inclinar la balanza a su favor.

Tigres busca reaccionar tras su último tropiezo

Por su parte, Tigres llega con la necesidad de recuperar terreno después de una derrota inesperada ante FC Juárez.

El conjunto felino, actualmente en la séptima posición, confía en su solidez defensiva y en la calidad de su plantel para mantenerse en puestos competitivos. Uno de sus hombres más peligrosos es Ángel Correa, quien puede marcar la diferencia en cualquier momento.

Además, el historial reciente favorece a los regiomontanos, ya que suelen obtener buenos resultados cuando visitan el Estadio Caliente.

Pronóstico Xolos vs Tigres

Se espera un partido muy equilibrado, donde ambos equipos priorizarán el orden táctico y evitar errores que puedan costar caro.

Xolos intentará hacerse fuerte en casa, mientras que Tigres buscará imponer su experiencia y calidad individual.

Pronóstico: empate 1-1 en un duelo cerrado y estratégico.

La incógnita será si Tijuana logra aprovechar su localía o si Tigres consigue dar un golpe de autoridad en la frontera.

Last modified: abril 3, 2026