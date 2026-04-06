Nashville vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

La CONCACAF Champions Cup entra en su fase decisiva y el Nashville SC recibe al Club América en el Geodis Park, en el partido de ida de los cuartos de final.

Este enfrentamiento tiene un ingrediente especial: el historial reciente favorece al equipo de la MLS, que se ha convertido en una auténtica “bestia negra” para las Águilas, eliminándolas en dos ocasiones previas desde el punto de penal.

América llega con bajas importantes

El equipo dirigido por André Jardine enfrenta un panorama complicado para este encuentro.

Las Águilas llegan con varias ausencias clave, incluyendo al portero Luis Ángel Malagón, el delantero Henry Martín y el mediocampista Erick Sánchez, lo que obliga a otros jugadores a asumir protagonismo.

Nombres como Rodolfo Cota en la portería y el refuerzo Raphael Veiga en ataque serán clave para mantener al equipo competitivo.

Además, el América no llega en su mejor momento, tras empatar recientemente ante Santos Laguna en la Liga MX, dejando dudas en su funcionamiento.

Nashville quiere aprovechar su momento

Por su parte, Nashville SC llega con confianza tras eliminar al Inter Miami CF, equipo liderado por Lionel Messi, en la ronda anterior.

El conjunto estadounidense ha tenido un gran arranque de temporada en la MLS, colocándose como líder de la Conferencia Este, aunque viene de perder su invicto recientemente ante el Chicago Fire FC.

El principal referente ofensivo será Hany Mukhtar, quien buscará aprovechar las bajas del América para marcar diferencia en casa.

Pronóstico Nashville SC vs América

Se espera un partido muy táctico, con ambos equipos priorizando el orden defensivo en esta ida de cuartos de final.

América intentará resistir como visitante y dejar la eliminatoria abierta, mientras que Nashville buscará sacar ventaja aprovechando su localía.

Pronóstico: empate 1-1, dejando todo por definirse en el partido de vuelta.

La incógnita será si el América logra romper la mala racha ante Nashville o si el equipo de la MLS reafirma su dominio en esta rivalidad reciente.

¿Cuál es tu pronóstico para este partido?

Last modified: abril 5, 2026