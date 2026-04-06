Written by: abril 6, 2026 Copas Internacionales

Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Champions League 2025-26

Real Madrid vs Bayern Múnich

La UEFA Champions League entra en su fase más intensa y el Real Madrid se prepara para recibir al Bayern Munich en el Santiago Bernabéu, en el arranque de una de las series más esperadas del torneo.

Este enfrentamiento reúne a dos gigantes del fútbol europeo, sumando 21 Copas de Europa entre ambos, en una eliminatoria donde el objetivo no es solo avanzar, sino levantar el trofeo en la gran final del 2026 UEFA Champions League Final.

Real Madrid, obligado a responder en Europa

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega con máxima presión tras complicar sus aspiraciones en La Liga, lo que convierte a la Champions en su principal objetivo de la temporada.

El conjunto merengue viene de una actuación contundente ante el Manchester City FC, dejando claro que su jerarquía europea sigue intacta. Además, el factor histórico juega a su favor: cuando el Madrid llega herido a estas instancias, suele ser aún más peligroso.

Bayern Múnich, una máquina ofensiva

Del otro lado aparece el Bayern, uno de los equipos más en forma del continente. Los alemanes vienen de firmar una exhibición ofensiva tras marcar 10 goles ante el Atalanta BC en la ronda anterior.

Con la Bundesliga prácticamente asegurada, el equipo bávaro puede centrar todos sus esfuerzos en la Champions.

Uno de los nombres a seguir será Tom Bischof, quien llega en gran momento tras anotar un doblete el fin de semana, consolidándose como una de las piezas clave en el ataque alemán.

Pronóstico Real Madrid vs Bayern Múnich

Se espera una eliminatoria de alto nivel, con dos equipos que priorizan el ataque y cuentan con jugadores capaces de marcar la diferencia en cualquier momento.

El Real Madrid buscará aprovechar su localía y experiencia en este tipo de escenarios, mientras que el Bayern intentará imponer su intensidad y poder ofensivo.

Pronóstico: empate 2-2 en un duelo espectacular y lleno de emociones.

La gran incógnita será si el peso histórico del Madrid en el Bernabéu marcará la diferencia o si el Bayern confirmará su gran momento como uno de los favoritos al título.

¿Cuál es tu pronóstico para este partidazo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 5, 2026
Villarreal vs Girona Previous Story
Girona vs Villarreal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 LaLiga 2025-26
Nashville vs América Next Story
Nashville vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

Related Posts

Mallorca vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 30 LaLiga 2025-26

Written by: abril 4, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Real Madrid CF afronta un...

Read More
Real Madrid vs Barcelona

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Champions League Femenina 2025-26

Written by: abril 1, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡El Clásico Femenino se adueña...

Read More
Manchester United vs Bayern Múnich

Bayern Múnich vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Champions League Femenina 2025-26

Written by: marzo 31, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡La gloria europea busca dueñas...

Read More
Manchester United vs Bayern Múnich

Manchester United vs Bayern Múnich EN VIVO Hora y Canal Por Internet Champions League Femenina 2025-26

Written by: marzo 25, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de potencias inédito en la...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *