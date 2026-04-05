Written by: abril 5, 2026 Ligas Europeas

Girona vs Villarreal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 LaLiga 2025-26

Villarreal vs Girona

¡Cierre de jornada en España y el tercer lugar de la tabla está en disputa! Este lunes, el Girona recibe al Villarreal en un partido donde los puntos pesan y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos buscan cerrar bien la jornada para dar un paso casi determinante en sus respectivas luchas en los extremos de la tabla.

El equipo de Míchel llega en la posición 14 y sabe que no puede confiarse; aunque vencieron al Athletic recientemente en casa, la sombra del descenso aún no desaparece del todo.

El Girona tiene una espina clavada: en la primera vuelta, el Villarreal les metió una ‘manita’ de 5-0. ¡Hoy en Montilivi buscan revancha!

Por su parte, el Villarreal de Marcelino está viviendo una temporada de ensueño. Al inicio de la jornada marchaban terceros, superando por un punto al Atlético de Madrid, y tienen la mira puesta en igualar su mejor registro histórico de 2008. 

Con 18 victorias en la bolsa y el cuarto mejor récord como visitante, el ‘Submarino Amarillo’ llega como el gran favorito. ¿Podrá el Girona dar la sorpresa en casa o el Villarreal sentenciará su boleto a Champions?

Nuestro pronóstico: Será un duelo cerrado, pero la calidad individual de los de Marcelino se impondrá. Gana el Villarreal 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: abril 5, 2026
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