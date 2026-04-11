Tigres vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡PATERNIDAD DE LOS TIGRES 🔥🔥🔥!



Con doblete de Juan Brunetta y goles de Rodrigo Aguirre y Ángel Correa, los Tigres le pasaron por encima 4-1 a las Chivas para dar un golpe de autoridad en la jornada 14 del Clausura 2026.



Con esta victoria Tigres quedó sexto con 20 puntos,… pic.twitter.com/pBNcrHwtDr — Fulbox (@fulboxOficial) April 12, 2026

¡El liderato de la Liga MX se pone a prueba en una de las aduanas más difíciles del país! Este sábado, las Chivas de Gabriel Milito visitan el Estadio Universitario para medirse a unos Tigres que tienen hambre de revancha y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto el Guadalajara como los Felinos saben que estamos en la recta final de la temporada regular y es vital el cerrar bien pensando ya en la liguilla.

El Rebaño llega como el mandón del torneo, y aunque vienen de un empate cardiaco ante Pumas, mantienen la cima sobre Cruz Azul y Toluca. Con la ‘Hormiga’ González encendido, las Chivas quieren demostrar que este año el título es rojiblanco.

Pero mucho ojo, que los Tigres de Guido Pizarro no están para bromas. Tras caer ante Juárez y Tijuana, los felinos han bajado hasta la octava posición y necesitan ganar sí o sí para no poner en riesgo su lugar en la Liguilla. A media semana lograron respirar venciendo al Seattle Sounders en la CONCACAF Champions Cup.

Con el regreso de Nahuel Guzmán y la magia de Brunetta, Tigres buscará hacer valer la pesada estadística que tienen sobre el Guadalajara en el Volcán. ¿Podrá el súper líder domar al tigre o San Nicolás será la tumba de la buena racha tapatía?

Nuestro pronóstico: Un partido de muchos goles donde la localía pesará. Empate 2-2. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 11, 2026