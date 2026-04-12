Athletic vs Villarreal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 31 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

¡Duelo de alto voltaje en La Catedral! Este domingo, el Athletic Club recibe al Villarreal en un partido donde las aspiraciones europeas están sobre la mesa y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Leones saben que no hay margen de error si todavía aspiran a Europa, mientras que el Submarino Amarillo quiere consolidarse como tercero en zona de Champions League.

El Athletic llega en un momento delicado: en el puesto 11 y con la noticia de que el legendario Ernesto Valverde dejará el banquillo este verano. ¡Los ‘Leones’ necesitan rugir si no quieren quedarse fuera de toda competición europea la próxima campaña!

Enfrente llega el Villarreal de Marcelino, que está firmando una temporada espectacular en el tercer sitio de la tabla. Aunque vienen de un tropiezo ante el Girona, el ‘Submarino Amarillo’ es el cuarto mejor visitante del torneo y tiene una ventaja de 13 puntos sobre el quinto lugar.

Quieren sentenciar su boleto a Champions cuanto antes y San Mamés es el escenario perfecto para dar un golpe de autoridad.

¿Podrá el Athletic darle una alegría a su gente o el Villarreal saldrá a flote en Bilbao?

Nuestro pronóstico: Será un duelo de ida y vuelta, pero la contundencia de los de Marcelino pesará. Gana el Villarreal 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: abril 12, 2026