Cruz Azul vs LAFC EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

La CONCACAF Champions Cup entra en un momento decisivo y el Cruz Azul recibe a Los Angeles FC este martes en el Estadio Cuauhtémoc, en un duelo donde la Máquina necesita una hazaña histórica para mantenerse con vida.

El conjunto cementero llega con una desventaja de 0-3 en el marcador global, lo que lo obliga a rozar la perfección si quiere avanzar a las semifinales.

Cruz Azul, obligado a buscar la remontada

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón atraviesa un momento de máxima presión. Tras empatar el Clásico Joven ante el Club América, la afición exige una reacción inmediata.

La Máquina necesita un partido perfecto: solidez defensiva, contundencia ofensiva y, sobre todo, evitar recibir un gol que complique aún más la eliminatoria.

Este encuentro representa una oportunidad para demostrar carácter y mantener viva la ilusión en el torneo internacional.

LAFC, con ventaja y listo para sentenciar

Por su parte, el LAFC llega con una ventaja considerable y con la tranquilidad de poder manejar el ritmo del partido.

El conjunto angelino viene de perder su invicto en la MLS, pero con un contexto particular: decidió reservar a sus principales figuras para este compromiso.

Con jugadores de calidad en ataque, LAFC buscará marcar un gol que prácticamente liquide la serie y obligue a Cruz Azul a una remontada aún más complicada.

Pronóstico Cruz Azul vs LAFC

Se espera un partido intenso, con Cruz Azul lanzado al ataque desde el primer minuto y un LAFC que apostará por el orden defensivo y el contragolpe.

La presión y el contexto podrían generar un encuentro abierto, pero la diferencia en el marcador global será determinante.

Pronóstico: victoria de Cruz Azul 2-1, pero clasificación de LAFC.

La gran incógnita es si la Máquina logrará acercarse a la remontada o si el conjunto angelino confirmará su dominio en la serie.

¿Cuál es tu pronóstico para este partido?

Last modified: abril 14, 2026