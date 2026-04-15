LA Galaxy vs Toluca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

¡ASÍ LO HACEN LOS GRANDES 🥱🥱🥱!



El Toluca dio un golpe de autoridad aplastando, como visitante, al LA Galaxy para avanzar a semifinales con un aplastante global de 7-2, ahora se medirá a LAFC en la siguiente ronda de la CONCACAF Champions Cup 2026.#Concachampions #CONCACAF pic.twitter.com/FmG0H56MX2 — Fulbox (@fulboxOficial) April 16, 2026

La CONCACAF Champions Cup entra en su fase más intensa y el LA Galaxy recibe al Deportivo Toluca FC este miércoles en el Dignity Health Sports Park, en la vuelta de unos cuartos de final que prometen emociones de principio a fin.

El conjunto mexicano llega con ventaja de 4-2 en el marcador global, pero la serie está lejos de estar definida.

Toluca, con ventaja pero sin margen de confianza

El equipo dirigido por Antonio Mohamed dio un golpe importante en la ida, impulsado por una actuación estelar de Paulinho, quien firmó un hat-trick decisivo.

Sin embargo, los Diablos Rojos no atraviesan su mejor momento, acumulando varios partidos sin victoria en la Liga MX, incluido un empate reciente ante el Atlético San Luis.

A pesar de la ventaja, Toluca sabe que no puede relajarse en territorio estadounidense.

LA Galaxy, obligado a remontar en casa

Por su parte, el LA Galaxy mantiene vivas sus esperanzas tras haber marcado dos goles como visitante, un factor clave en la eliminatoria.

El equipo angelino cuenta con argumentos ofensivos importantes, destacando a Gabriel Pec, uno de los máximos goleadores del torneo, y la experiencia de Marco Reus.

Con el apoyo de su afición, el Galaxy buscará un resultado que le permita darle la vuelta a la serie desde el primer minuto.

Pronóstico LA Galaxy vs Toluca

Se espera un partido abierto, con el Galaxy tomando la iniciativa y Toluca buscando aprovechar los espacios al contragolpe.

La dinámica del encuentro podría favorecer a ambos equipos en ataque, lo que anticipa un duelo con goles.

Pronóstico: victoria del LA Galaxy 2-1, pero clasificación del Toluca por el marcador global.

La gran incógnita será si el Galaxy logra una remontada histórica o si los Diablos Rojos consiguen resistir y avanzar a las semifinales.

¿Cuál es tu pronóstico para este partidazo?

Last modified: abril 15, 2026