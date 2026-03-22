Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 29 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

La capital española se paraliza este domingo con una nueva edición del gran derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El escenario será el mítico Estadio Santiago Bernabéu, donde ambos equipos se enfrentarán en un partido que podría marcar el rumbo de la LaLiga.

Los blancos llegan con presión en la lucha por el título, mientras que los Colchoneros intentarán confirmar su dominio reciente en este tipo de enfrentamientos.

Real Madrid juega con la presión del título

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa llega motivado tras una gran actuación en la UEFA Champions League, donde logró eliminar al Manchester City en una serie muy exigente.

Sin embargo, la situación en liga obliga al Madrid a ganar. Si el FC Barcelona consigue la victoria en su partido previo, los merengues saltarán al campo con la presión de no quedar a siete puntos del liderato.

La gran noticia para los aficionados blancos es el regreso de Kylian Mbappé, quien buscará marcar su primer gol en un derbi liguero disputado en el Bernabéu.

Atlético llega con confianza al derbi

El Atlético de Madrid llega con la moral alta tras clasificar a los cuartos de final de la Champions League al eliminar al Tottenham Hotspur.

Además, los dirigidos por Diego Simeone tienen motivos para confiar en sus antecedentes recientes en el clásico capitalino.

Los colchoneros ya lograron marcar cinco goles al Madrid en el partido de la primera vuelta y mantienen una estadística impresionante: no pierden un derbi de liga en el Bernabéu desde diciembre de 2021.

Con esa confianza, el Atlético intentará repetir la historia y arruinar la noche de su eterno rival.

Un derbi con historia y mucha tensión

Los enfrentamientos entre Real Madrid y Atlético siempre se caracterizan por su intensidad táctica, roces constantes y momentos decisivos.

Con ambos equipos peleando en la parte alta de la tabla y con aspiraciones europeas, el partido promete ser uno de los más importantes de la jornada en España.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Atlético de Madrid?

Partido: Real Madrid vs Atlético de Madrid

Real Madrid vs Atlético de Madrid Competencia: LaLiga

LaLiga Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid Fecha: domingo

domingo Hora: 2:00 PM (hora del centro de México)

Pronóstico Real Madrid vs Atlético de Madrid

Todo apunta a un partido muy estratégico, con dos equipos que se conocen perfectamente.

Pronóstico:

Real Madrid 2 – 1 Atlético de Madrid.

El regreso de Kylian Mbappé podría ser el factor determinante para que el Real Madrid se lleve el derbi y mantenga viva la lucha por el título de LaLiga

Last modified: marzo 22, 2026