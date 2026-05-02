Lyon vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Champions League Femenina 2025-26

Copas Internacionales

Damas y caballeros, el fútbol femenino alcanza su punto máximo de tensión! Este sábado, el Lyon y el Arsenal se ven las caras en el capítulo final de una semifinal que ha superado todas las expectativas y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Las Gunners llegan a Francia con una ventaja mínima pero valiosa tras esa remontada espectacular en Londres, donde un autogol y el zapatazo de Olivia Smith les dieron la vuelta al marcador.

El Arsenal es la campeona defensora y está demostrando que no soltará la corona tan fácil, aunque el desgaste por pelear la Premier palmo a palmo podría empezar a pasar factura.

Pero ojo con el Lyon. Hablamos del equipo más ganador de la historia con 8 Champions, y aunque no levantan la ‘Orejona’ desde 2022, este año parecen tener una misión. Ellas empataron 1-1 el pasado miércoles ante el Nantes, aunque guardando a sus titulares al tener el título de Francia en la bolsa.

Jule Brand ya demostró en la ida que puede herir a la defensa inglesa en cualquier descuido.

El Lyon necesita ganar por uno para forzar los tiempos extra o por dos para sentenciarlo en los 90.

¿Podrá el ADN campeón del Arsenal aguantar el vendaval francés o el Lyon recuperará su trono en una tarde para la posteridad?

Nuestro pronóstico: El Lyon impondrá condiciones físicas, ganará 2-1 en el tiempo regular y en la prórroga, con el apoyo de su gente, terminarán sellando su pase a la gran final. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: mayo 2, 2026