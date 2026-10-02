Canadá vs Perú EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

¡Examen de altísima intensidad en suelo canadiense para medir la evolución del proyecto peruano! La Selección de Canadá recibe en Montreal a la Bicolor en un choque de Fecha FIFA donde la exigencia física no dará tregua. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones saldrán decididas a conseguir la victoria en esta larga Fecha FIFA que entra en su recta final.

El conjunto local llega motivado tras vencer por la mínima a Chile con anotación de Jonathan David, apoyado en la gran dinámica de sus futbolistas en Europa.

Por su parte, la Perú de Mano Menezes desembarca tras mostrar una mejor cara e igualar 1-1 frente a México.

Canadá impondrá un ritmo vertiginoso por las bandas para abastecer la potencia de Jonathan David en el área.

Perú responderá apelando a la experiencia y tenencia de balón que aporte el regreso de André Carrillo en la medular para equilibrar el trámite.

El contundente momento físico del conjunto canadiense jugando en su feudo terminará marcando la diferencia en la segunda mitad. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Canadá 2-1 sobre Perú. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 3, 2026