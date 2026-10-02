Written by: octubre 2, 2026 Amistosos

Canadá vs Perú EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Canadá vs Perú

¡Examen de altísima intensidad en suelo canadiense para medir la evolución del proyecto peruano! La Selección de Canadá recibe en Montreal a la Bicolor en un choque de Fecha FIFA donde la exigencia física no dará tregua. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones saldrán decididas a conseguir la victoria en esta larga Fecha FIFA que entra en su recta final.

El conjunto local llega motivado tras vencer por la mínima a Chile con anotación de Jonathan David, apoyado en la gran dinámica de sus futbolistas en Europa. 

Por su parte, la Perú de Mano Menezes desembarca tras mostrar una mejor cara e igualar 1-1 frente a México.

Canadá impondrá un ritmo vertiginoso por las bandas para abastecer la potencia de Jonathan David en el área. 

Perú responderá apelando a la experiencia y tenencia de balón que aporte el regreso de André Carrillo en la medular para equilibrar el trámite.

El contundente momento físico del conjunto canadiense jugando en su feudo terminará marcando la diferencia en la segunda mitad. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Canadá 2-1 sobre Perú. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 3, 2026
El Salvador vs Jamaica Previous Story
El Salvador vs Jamaica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Nations League 2026-27
Brasil vs India Next Story
Brasil vs India EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Related Posts

Brasil vs India

Brasil vs India EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Written by: octubre 2, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡La Verdeamarela llega a...

Read More
Corea del Sur vs Venezuela

Corea del Sur vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Written by: octubre 1, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Cita estelar en Seúl para cerrar...

Read More
Panamá vs Nueva Zelanda

Panamá vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Written by: septiembre 30, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal Desafío de alto calibre en...

Read More
Argentina vs Bolivia

Argentina vs Bolivia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Written by: septiembre 29, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Fiesta total en suelo cordobés...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *