Brasil vs India EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

¡La Verdeamarela llega a territorio asiático! Brasil e India se enfrentan en un partido de Fecha FIFA que promete una noche especial en Calcuta. El pentacampeón del mundo buscará demostrar nuevamente su poderío ofensivo, mientras la selección local intentará disfrutar de una oportunidad histórica ante una de las grandes potencias del fútbol mundial.

Las dos selecciones llegan con objetivos muy diferentes. Brasil buscará mantener su buen momento y continuar afinando detalles, mientras India tendrá la posibilidad de medirse ante un rival de enorme jerarquía frente a su propia afición.

Sobre el papel, la diferencia de calidad entre ambas plantillas es considerable, pero el conjunto asiático intentará competir con orden y entusiasmo para hacer de esta una noche inolvidable.

Brasil llega motivado y con un ataque encendido

La selección brasileña afronta este compromiso con confianza después de conseguir una importante victoria 4-2 sobre Australia.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti mostró nuevamente su capacidad para generar peligro y encontrar espacios en campo rival. El funcionamiento ofensivo dejó buenas sensaciones, aunque la Verdeamarela también tendrá que afrontar este encuentro con una ausencia importante.

Raphinha no podrá participar debido a una lesión muscular, por lo que Ancelotti tendrá que realizar ajustes en su ataque. Aun así, Brasil cuenta con suficientes alternativas para mantener una propuesta agresiva y buscar el arco rival desde los primeros minutos.

En la mitad de la cancha, Bruno Guimarães tendrá una función determinante. Su capacidad para distribuir el balón y darle velocidad a la circulación será fundamental para conectar el mediocampo con los hombres de ataque.

Por las bandas aparecerá uno de los principales focos de peligro brasileños: Vinícius. Su velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno pueden generar enormes problemas para la defensa india.

Además, Estêvão tendrá la responsabilidad de aportar contundencia en los últimos metros y aprovechar las oportunidades que genere el dominio brasileño.

India quiere disfrutar una noche histórica ante su afición

Del otro lado estará una selección india que afrontará este encuentro con enorme entusiasmo. Jugar ante Brasil en Calcuta representa una ocasión especial para un equipo que buscará competir al máximo y aprovechar el respaldo de su público.

India llega después de conseguir un resultado positivo al empatar 1-1 frente a Panamá, un marcador que permitió al conjunto asiático ganar confianza antes de enfrentarse a uno de los rivales más exigentes de su calendario.

El objetivo será trasladar esa seguridad defensiva al duelo contra Brasil. India sabe que difícilmente podrá disputar el partido de igual a igual durante los 90 minutos, por lo que tendrá que apostar por la concentración, el sacrificio y la disciplina táctica.

El plan podría pasar por cerrar espacios en campo propio, mantener un bloque compacto y reducir al mínimo las zonas de recepción para los atacantes brasileños.

Cada minuto que India consiga mantener su arco en cero podría aumentar la confianza del equipo y del público, aunque la presión ofensiva de Brasil pondrá a prueba constantemente esa estructura.

Brasil vs India: las claves del partido

La principal batalla estará en la capacidad de India para resistir el dominio brasileño.

Brasil buscará monopolizar la pelota, adelantar sus líneas y mover rápidamente el balón para obligar a la defensa local a desplazarse de un lado a otro. En ese escenario, Bruno Guimarães será fundamental para controlar la circulación y encontrar los espacios necesarios para activar a Vinícius y Estêvão.

La velocidad será una de las principales armas de la Verdeamarela. Si Brasil consigue romper la primera línea de presión, sus atacantes tendrán metros suficientes para encarar y generar situaciones de peligro.

India, en cambio, necesitará defender prácticamente como un bloque. La prioridad será cerrar los espacios interiores y evitar que los brasileños reciban cómodamente cerca del área.

El conjunto asiático también tendrá que aprovechar las pocas oportunidades que consiga generar. Una transición rápida o una jugada a balón parado podrían convertirse en sus mejores opciones para inquietar a Brasil.

Sin embargo, conforme avance el partido, el desgaste podría convertirse en otro factor importante. La profundidad y la calidad individual de Brasil le permitirán mantener un nivel de amenaza constante.

Pronóstico Brasil vs India

Brasil parte con una ventaja muy amplia en cuanto a jerarquía individual y experiencia internacional. La Verdeamarela cuenta con futbolistas capaces de marcar diferencias en prácticamente cualquier zona del campo y llega además con la confianza de haber superado a Australia en su último compromiso.

India tendrá a su favor el ambiente de Calcuta y la motivación de enfrentarse a una potencia mundial, pero necesitará mantener una concentración perfecta para contener el volumen ofensivo brasileño.

La ausencia de Raphinha representa una baja importante, aunque Brasil dispone de suficientes recursos para compensarla. Si Vinícius consigue encontrar espacios y Estêvão participa constantemente en el área, el cuadro sudamericano podría generar numerosas ocasiones.

La diferencia de jerarquía y la efectividad en ataque deberían terminar imponiendo condiciones.

🔮 Nuestro pronóstico: Brasil 4-0 India

Pronosticamos una contundente victoria de Brasil 4-0 sobre India, en un encuentro donde la Verdeamarela debería asumir el control desde el comienzo y mantener una presión constante sobre el arco local.

India intentará resistir con un bloque compacto y aprovechar el entusiasmo de su afición, pero la diferencia de calidad entre ambos equipos podría hacerse evidente conforme transcurran los minutos.

Last modified: octubre 2, 2026