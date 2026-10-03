Argentina vs Burkina Faso EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

¡La Albiceleste vuelve al Monumental! Argentina recibe a Burkina Faso en una nueva cita internacional correspondiente a esta Fecha FIFA, en un partido que tendrá un significado especial dentro de la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La selección argentina continúa con una serie de encuentros que también funcionan como preparación y despedida de Leo Messi, mientras el cuerpo técnico aprovecha estos compromisos para probar alternativas y observar a las nuevas generaciones que buscan ganarse un lugar.

Ahora, frente a un rival africano que llegará con entusiasmo después de conseguir una victoria en la clasificación a la Copa Africana de Naciones, Argentina intentará mantener su buen momento y ofrecer otra actuación convincente ante su afición.

Argentina llega con confianza tras golear a Bolivia

La Albiceleste llega a este compromiso con la confianza en alto después de conseguir una contundente victoria 4-0 sobre Bolivia en Córdoba.

El resultado permitió a Argentina continuar aprovechando esta Fecha FIFA como un espacio para realizar pruebas, distribuir minutos y evaluar diferentes alternativas dentro de la plantilla.

En ese proceso también han comenzado a destacar jóvenes talentos como Nico Paz y Leonel Flores, quienes buscan aprovechar cada oportunidad para demostrar que pueden competir por un lugar dentro del proyecto de Scaloni.

La rotación será nuevamente uno de los elementos importantes. Argentina cuenta con una plantilla de enorme calidad y estos partidos permiten que distintas piezas tengan protagonismo, especialmente aquellas que necesitan sumar experiencia en escenarios internacionales.

En la mitad de la cancha, Alexis Mac Allister tendrá un papel fundamental para darle fluidez a la circulación. Su capacidad para encontrar espacios y filtrar pases será clave para conectar al mediocampo con los jóvenes talentos que aparezcan en posiciones ofensivas.

Arriba, Nico Paz y Franco Mastantuono tendrán la misión de aportar movilidad, desequilibrio y creatividad para poner a prueba constantemente a la defensa africana.

Burkina Faso llega con entusiasmo a Núñez

Burkina Faso afrontará este encuentro con una motivación especial. La selección africana llega después de conseguir una victoria por la mínima sobre República Centroafricana en la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

Ese triunfo le permitió mantener buenas sensaciones antes de enfrentarse a uno de los equipos más importantes del fútbol internacional.

El desafío, sin embargo, será completamente diferente. Burkina Faso tendrá enfrente a una selección argentina que cuenta con enorme talento individual y que además jugará en el Monumental.

La estrategia visitante podría estar enfocada en cerrar espacios y reducir al máximo las líneas de pase de la Albiceleste. Un repliegue físico y ordenado será necesario para intentar contener el juego asociativo argentino.

En caso de recuperar el balón, Burkina Faso buscará aprovechar la velocidad de sus hombres ofensivos y lanzar contragolpes antes de que Argentina pueda reorganizarse.

La misión será complicada, pero el conjunto africano tendrá como principal objetivo competir, resistir y aprovechar cualquier desconcentración del rival.

Argentina vs Burkina Faso: las claves del partido

El encuentro apunta a tener un claro protagonista en la posesión. Argentina intentará controlar el balón durante largos periodos y mover a Burkina Faso de un lado al otro hasta encontrar espacios.

Alexis Mac Allister será una pieza importante para conseguirlo. Su visión permitirá acelerar la circulación cuando aparezcan espacios y encontrar a los atacantes entre líneas.

En ese escenario, la movilidad de Nico Paz y Franco Mastantuono puede convertirse en uno de los principales recursos argentinos. Los jóvenes tendrán libertad para moverse y buscar situaciones de uno contra uno cerca del área.

Burkina Faso necesitará defender como un bloque compacto. Si sus líneas se separan demasiado, Argentina tendrá espacios suficientes para combinar y generar ocasiones claras.

Por ello, el contragolpe será probablemente una de las principales vías de ataque para los africanos. Recuperar y salir rápidamente será fundamental para evitar que Argentina pueda instalarse cómodamente en campo rival.

Otro factor será la motivación de las nuevas figuras argentinas. Con varios futbolistas buscando ganarse un lugar, la intensidad competitiva podría mantenerse elevada incluso en un partido de carácter amistoso.

Pronóstico Argentina vs Burkina Faso

Argentina parte con una ventaja importante por la calidad colectiva de su plantilla, el momento de confianza que atraviesa y la posibilidad de jugar nuevamente ante su público.

La victoria 4-0 sobre Bolivia dejó buenas sensaciones y permitió que varios futbolistas jóvenes ganaran protagonismo. Ahora, el objetivo será mantener esa dinámica frente a Burkina Faso.

La selección africana llega con confianza después de su triunfo sobre República Centroafricana y seguramente intentará plantear un partido físico, ordenado y con pocos espacios.

Sin embargo, la diferencia técnica y la capacidad de Argentina para encontrar soluciones mediante la circulación del balón deberían terminar marcando el rumbo del encuentro.

Además, el hambre de los jóvenes talentos por demostrar su valor puede elevar todavía más la intensidad ofensiva de la Albiceleste.

🔮 Nuestro pronóstico: Argentina 3-0 Burkina Faso

Pronosticamos una clara victoria de Argentina 3-0 sobre Burkina Faso, en un encuentro donde la Albiceleste debería controlar la posesión y generar las principales ocasiones de peligro.

Burkina Faso intentará resistir con un repliegue físico y buscar alguna oportunidad al contragolpe, pero la enorme jerarquía técnica colectiva de los locales debería imponerse con el paso de los minutos.

La presencia de jugadores como Mac Allister, Nico Paz y Mastantuono puede ser determinante para romper el bloque africano y darle a Argentina otra noche positiva ante su afición.

Last modified: octubre 3, 2026