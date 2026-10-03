Written by: octubre 3, 2026 Liga de Naciones UEFA

Kosovo vs Austria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Kosovo vs Austria

¡Duelo directo por la cima del grupo con el liderato en juego! La Selección de Kosovo recibe en Prístina a la invicta Austria en un choque de la UEFA Nations League donde el vencedor dará un paso decisivo rumbo al ascenso. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Dardarios llegan con 4 puntos como segundos del sector, mientras los Austriacos son líderes con 7 unidades, recordando que ese enfrentaron hace una semana con victoria de Austria en casa 3-1.

El cuadro local llega con la espina clavada tras empatar sin goles ante Israel pese a dominar el partido, entusiasmado con la vuelta a las canchas de su goleador Vedat Muriqi. 

Por su parte, la escuadra austriaca desembarca con paso firme como líder e invicta del sector tras igualar 2-2 con Irlanda en la jornada pasada.

Kosovo volcará su propuesta apostando a la fortaleza de Vedat Muriqi como referencia para fijar a los centrales y generar segundas jugadas. 

Austria responderá ordenando su zaga con Kevin Danso y apoyándose en el manejo de Xaver Schlager para alimentar el juego aéreo de Saša Kalajdžić.

El gran oficio colectivo del cuadro visitante y la paridad que provocará el regreso de Muriqi auguran un trámite sumamente cerrado y peleado en Prístina. Nuestro pronóstico es un vibrante empate 1-1 entre Kosovo y Austria. ¿Cuál es el tuyo?

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