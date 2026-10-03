Grecia vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡Revancha caliente en suelo heleno con el liderato del grupo en disputa! La Selección de Grecia recibe en el caldero de Salónica a la Alemania de Jürgen Klopp en un choque decisivo por la UEFA Nations League. Aquí te dejamos los detalle sy nuestro pronóstico.

Los Griegos comandan el sector con 7 puntos, recordando la histórica victoria sobre los Teutones hace apenas unos días en Augsburgo para dejar a los Alemanes terceros con 4 unidades.

El conjunto griego llega en su mejor momento de forma tras liderar el sector e igualar 2-2 ante los Países Bajos en su último duelo, impulsado por una racha histórica.

Por su parte, la escuadra germana desembarca urgida de puntos tras tomar aire frente a Serbia con anotaciones de Tom Bischof y Florian Wirtz.

Grecia apostará a la velocidad por banda de Christos Tzolis para abastecer la llegada de Giorgos Masouras en el área. Alemania responderá adueñándose de la pelota bajo la batuta de Florian Wirtz para romper la compacta estructura defensiva del cuadro local.

El inmenso peso futbolístico que arrastra el plantel visitante y la necesidad de Klopp por corregir el rumbo terminarán inclinando la balanza en la segunda mitad. Nuestro pronóstico es una apretada victoria de Alemania 2-1 sobre Grecia. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 3, 2026