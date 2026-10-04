Written by: octubre 4, 2026 Selecciones

Costa Rica vs Haití EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Nations League 2026-27

Costa Rica vs Haití

¡Cita decisiva en Tibás para afianzar el rumbo y sellar la permanencia en la elite del área! La Selección de Costa Rica recibe en La Cueva a su incómodo némesis Haití en la jornada final de la CONCACAF Nations League. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Ticos llegan en la cuarta posición del sector con 3 puntos buscando asegurar su permanencia en la Liga A y el boleto al repechaje por la Copa Oro, mientras que los Caribeños suman 9 unidades y con un punto les bastaría para avanzar a Cuartos de Final y a la Copa Oro.

El conjunto costarricense llega revitalizado tras el debut triunfal de Bryan Ruiz en el banquillo goleando 3-0 a Nicaragua, buscando asegurar boleto al repechaje de Copa Oro. 

Por su parte, la escuadra haitiana desembarca peleando el liderato del grupo tras golear 4-1 a República Dominicana en Santo Domingo.

Costa Rica apostará a la soltura por las bandas de Carlos Mora y Kenyel Michel para abastecer el olfato de área de Orlando Sinclair

Haití responderá explotando la potencia física en las transiciones rápidas para buscar la contundencia de su artillero Wilson Isidor.

El ambiente de hervidero en La Cueva y el empuje futbolístico que ha inyectado Bryan Ruiz terminarán inclinando la balanza en los minutos finales. Nuestro pronóstico es una sufrida victoria de Costa Rica 2-1 sobre Haití. ¿Cuál es el tuyo?

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