Portugal vs Noruega EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡Partidazo en Oporto! Portugal recibe a Noruega en una nueva jornada de la UEFA Nations League, en un enfrentamiento que promete emociones, intensidad y muchas ocasiones de gol.

Los Lusos llegan con paso perfecto y nueve puntos, mientras los Vikingos necesitan reaccionar después de haber sufrido una derrota que los dejó con tres unidades. Para Portugal, el objetivo será dar otro golpe de autoridad y acercarse todavía más al liderato, mientras Noruega buscará recuperar terreno en uno de los grupos más exigentes del torneo.

Además, existe un antecedente inmediato que eleva todavía más la tensión: Portugal ya consiguió imponerse a Noruega hace apenas unos días en territorio noruego.

Portugal llega encendido y con puntaje perfecto

La selección portuguesa atraviesa un momento extraordinario. El equipo dirigido por Jorge Jesus suma nueve puntos y llega después de conseguir una espectacular victoria 4-2 sobre Dinamarca en Copenhague.

El resultado confirmó el enorme poder ofensivo de los Lusos, capaces de generar peligro incluso ante una selección que intentó competir con intensidad durante buena parte del encuentro.

Portugal afrontó ese partido sin Cristiano Ronaldo, pero su ausencia no impidió que el equipo mostrara una pegada demoledora. La profundidad de su plantilla permitió compensar la baja y mantener un nivel ofensivo elevado.

Ahora, jugando en Oporto, Portugal buscará repetir esa intensidad y aprovechar el respaldo de su afición para volver a superar a Noruega.

En el mediocampo, Vitinha y Bruno Fernandes serán fundamentales para controlar el ritmo. Ambos cuentan con la calidad necesaria para romper líneas mediante pases verticales y activar rápidamente a los hombres de ataque.

En los últimos metros, la velocidad de Rafael Leão y la presencia de Gonçalo Ramos serán dos de las principales amenazas para la defensa noruega.

Noruega llega herida y necesita reaccionar

La selección noruega afronta este compromiso en una situación mucho más delicada.

Los Vikingos llegan después de sufrir una derrota en Cardiff, en un encuentro condicionado por una expulsión que terminó complicando seriamente sus posibilidades.

El resultado dejó a Noruega con tres puntos, por lo que necesita reaccionar cuanto antes para evitar que la distancia con Portugal se vuelva todavía más complicada de remontar.

El escenario tampoco será sencillo. Los dirigidos por Portugal ya consiguieron derrotarlos recientemente en su propio territorio, y ahora tendrán que visitar Oporto para intentar cambiar la historia.

Sin embargo, Noruega cuenta con una sociedad ofensiva capaz de poner en problemas a cualquier defensa.

Martin Ødegaard será el encargado de aportar creatividad y visión en la construcción, buscando conectar constantemente con Erling Haaland, cuya capacidad para atacar el área representa una amenaza permanente.

Si Noruega consigue encontrar espacios y hacer llegar balones limpios a su delantero, el partido podría adquirir rápidamente un ritmo mucho más peligroso para los locales.

Portugal vs Noruega: las claves del partido

Uno de los principales duelos estará en la zona central del campo.

Portugal intentará controlar la posesión mediante Vitinha y Bruno Fernandes, buscando mover a Noruega de un lado a otro hasta encontrar espacios para lanzar a Leão y Ramos.

La velocidad portuguesa será especialmente importante cuando los visitantes adelanten sus líneas. Cada pérdida de Noruega puede convertirse en una transición peligrosa si Leão consigue recibir con metros por delante.

Noruega, por su parte, necesitará explotar una de sus principales virtudes: la conexión entre Ødegaard y Haaland.

El mediapunta deberá encontrar constantemente al delantero dentro del área o en posiciones desde las que pueda atacar los espacios. Si Portugal concede demasiados metros, Haaland tendrá oportunidades para imponer su potencia física y capacidad de definición.

Otro factor determinante será la profundidad de las plantillas. Portugal ha demostrado que puede mantener una producción ofensiva elevada incluso cuando pierde a jugadores importantes, y esa capacidad de rotación puede adquirir todavía más importancia durante la segunda mitad.

Un duelo con aroma a muchos goles

Todo apunta a un encuentro abierto. Portugal llega con una ofensiva en plena confianza y Noruega tiene la necesidad de arriesgar para recuperar los puntos perdidos.

Los locales no parecen tener intención de especular. Con el apoyo de su afición y el buen momento que atraviesan, buscarán tomar la iniciativa desde el comienzo.

Noruega tendrá que encontrar el equilibrio entre atacar y protegerse. Si adelanta demasiado sus líneas, puede dejar espacios ideales para Leão y compañía; si se repliega en exceso, permitirá que Portugal domine el encuentro con comodidad.

La presencia de Haaland garantiza además que Noruega tendrá argumentos para responder en cualquier momento.

Pronóstico Portugal vs Noruega

Portugal llega en una posición privilegiada. Los nueve puntos obtenidos y la reciente victoria en territorio noruego le dan confianza antes de este nuevo enfrentamiento.

Noruega tiene recursos ofensivos suficientes para competir, pero la derrota en Cardiff y la diferencia de puntos obligan a los Vikingos a asumir riesgos.

La calidad de Vitinha y Bruno Fernandes para controlar el mediocampo, sumada a la velocidad de Rafael Leão y la contundencia portuguesa en ataque, puede terminar marcando la diferencia.

Además, el amplio fondo de armario de la Seleção podría permitirle mantener un ritmo elevado durante todo el partido y aprovechar el desgaste de los visitantes en la segunda mitad.

🔮 Nuestro pronóstico: Portugal 3-1 Noruega

Pronosticamos una clara victoria de Portugal 3-1 sobre Noruega, en un encuentro intenso y con varias ocasiones de gol.

Los Vikingos tendrán argumentos para hacer daño, especialmente mediante la conexión entre Ødegaard y Haaland, pero Portugal debería controlar buena parte del encuentro y terminar imponiendo su mayor profundidad y solidez colectiva.

Last modified: octubre 3, 2026