Puebla vs León EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

Peleamos hasta el final por ustedes, que no dejaron de apoyarnos en tribuna. 👊🏼📢



Seguimos sumando y vamos por más ¡Dale Franja! 🔵💪🏼#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/xYJx5fYc3Z — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) October 10, 2026

¡Partidazo de altísimo voltaje en Puebla! La Franja y León se enfrentan en el Estadio Cuauhtémoc en un duelo donde cada punto puede terminar siendo determinante en la pelea por un lugar entre los mejores ocho del campeonato.

La clasificación refleja la enorme igualdad que existe en esta zona de la tabla. Puebla marcha noveno con 14 puntos, mientras que León ocupa la quinta posición con 17 unidades, por lo que ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para mantenerse firmes en la lucha por la Liguilla.

El conjunto camotero buscará hacer valer su localía y dejar atrás el tropiezo sufrido ante Tigres antes de la Fecha FIFA. Del otro lado, los Esmeraldas llegan con confianza después de derrotar 2-1 a Juárez y quieren aprovechar su buen momento para dar otro paso hacia la fase final.

La diferencia de apenas tres puntos entre ambos conjuntos anticipa una batalla cerrada en el Cuauhtémoc.

Puebla quiere reaccionar después del tropiezo ante Tigres

El equipo dirigido por Puebla llega a este compromiso con la misión de recuperar sensaciones después de la derrota ante Tigres antes de la pausa internacional.

A pesar de ese resultado, La Franja ha construido un torneo competitivo y suma cuatro victorias, números que le han permitido mantenerse cerca de los puestos de clasificación.

Ahora tendrá la oportunidad de recuperar terreno frente a un rival directo.

La prioridad para Puebla será mantener el orden defensivo y evitar que León pueda controlar el partido desde los primeros minutos. Facundo Almada tendrá una función importante en la estructura defensiva, mientras el equipo buscará aprovechar las bandas para generar peligro.

En ese sentido, Bryan Garnica y Heriberto Jurado pueden convertirse en dos de las principales armas ofensivas del conjunto local. Su velocidad será especialmente importante para generar situaciones cuando Puebla consiga recuperar la pelota.

La Franja sabe que una victoria en casa podría modificar considerablemente su posición en la tabla y acercarla nuevamente a los puestos que otorgan acceso a la Liguilla.

León llega encendido y quiere consolidarse entre los mejores

Los Esmeraldas atraviesan un momento positivo.

León llega después de conseguir una importante victoria 2-1 sobre Juárez, resultado que le permitió alcanzar las 17 unidades y mantenerse en la quinta posición del campeonato.

El conjunto esmeralda quiere aprovechar este impulso para seguir sumando y evitar que los equipos que vienen detrás puedan recortar distancias.

Uno de los aspectos destacados será el regreso de Óscar García bajo tres palos después de la pausa por la Fecha FIFA, una noticia que puede aportar mayor seguridad al equipo en un partido donde la concentración defensiva será fundamental.

León buscará imponer su estilo mediante el control de la pelota. Jordi Cortizo e Ismael Díaz tendrán la responsabilidad de darle circulación y creatividad al ataque, intentando encontrar espacios para poner en ventaja a sus delanteros.

La principal referencia ofensiva será Díber Cambindo, cuya potencia física puede representar un problema para la defensa poblana.

Puebla vs León: las claves del partido

El control del mediocampo puede definir buena parte del encuentro.

Puebla tendrá que ser inteligente para no permitir que León monopolice la posesión. La Franja buscará defender con orden y aprovechar rápidamente las bandas cuando consiga recuperar el balón.

Garnica y Jurado pueden ser fundamentales para transformar las recuperaciones en ataques peligrosos. Si consiguen recibir con espacios, Puebla tendrá posibilidades de hacer retroceder al conjunto visitante.

León, por su parte, intentará imponer su circulación mediante Cortizo e Ismael Díaz. La idea será mover al bloque poblano hasta encontrar un espacio para filtrar balones hacia Cambindo.

El delantero esmeralda puede convertirse en una pieza determinante si consigue recibir dentro del área con ventaja. Su fortaleza física le permite competir ante defensas cerradas y generar oportunidades incluso con pocos espacios.

La pausa internacional puede ser otro factor determinante

El regreso después de una Fecha FIFA siempre introduce cierta incertidumbre.

Los equipos necesitan recuperar ritmo competitivo y ajustar nuevamente sus mecanismos colectivos después de varios días de actividad internacional y preparación diferenciada.

Por eso, el inicio del partido puede ser especialmente importante. Puebla y León intentarán evitar errores tempranos y probablemente prioricen el orden antes de asumir demasiados riesgos.

Además, al tratarse de dos equipos separados por apenas tres puntos en la clasificación, ninguno querrá concederle una ventaja excesiva a su rival.

La igualdad en la zona media de la tabla convierte este partido en una auténtica batalla por puntos de oro.

Pronóstico Puebla vs León: máxima igualdad en el Cuauhtémoc

Todo apunta a un partido muy parejo.

Puebla tendrá la ventaja de jugar ante su afición y necesita reaccionar después del tropiezo ante Tigres, mientras León llega con mayor confianza tras vencer a Juárez y ocupar actualmente una posición privilegiada en la clasificación.

La Franja podría buscar un partido más vertical, utilizando las bandas para generar peligro, mientras los Esmeraldas intentarán controlar la posesión y aprovechar la presencia de Cambindo en el área.

La paridad entre ambos planteles, la cercanía en la tabla y el reajuste provocado por la pausa de selecciones hacen pensar en un encuentro donde ninguno conseguirá imponerse con claridad.

Un gol puede cambiar completamente el escenario, pero ambos equipos cuentan con argumentos suficientes para responder.

Pronóstico final

🔮 Nuestro pronóstico: Puebla 1-1 León

Pronosticamos un muy parejo empate 1-1 entre Puebla y León en un encuentro donde la batalla por el control del mediocampo y la eficacia en las áreas serán determinantes.

Puebla intentará aprovechar la velocidad de Garnica y Jurado para generar peligro, mientras León buscará manejar la pelota mediante Cortizo e Ismael Díaz y encontrar a Cambindo dentro del área.

El resultado mantendría a ambos conjuntos dentro de una pelea por la Liguilla que promete ser sumamente cerrada hasta las últimas jornadas.

Last modified: octubre 9, 2026