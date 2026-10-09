Málaga vs Espanyol EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 LaLiga 2026-2027

LaLiga 2026-2027

¡Reapertura de LaLiga tras el parón internacional para romper o consagrar quince años de hegemonía! El Málaga recibe en La Rosaleda al Espanyol en una batalla de urgencia pura donde ganar es la única opción. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros llegan en un momento delicado en la zona baja de la tabla necesitados de sumar de a tres para no empezar a hundirse en el descenso.

El conjunto costa soleño llega con el agua al cuello tras firmar un desastroso arranque sin triunfos en siete jornadas, buscando renacer ante su afición.

Por su parte, el Espanyol desembarca urgido de ajustar piezas tras caer 3-1 frente a Elche antes de la pausa de selecciones.

Málaga tomará la iniciativa apoyado en las intervenciones de Alfonso Herrero y la creatividad de Carlos Dotor para surtir al frente de ataque.

Espanyol responderá plantando un muro con Unai Núñez y Marko Dmitrović para lanzar la velocidad de Roberto Fernández en transiciones rápidas.

La enorme presión que arrastra el cuadro local por sumar de a tres y el peso de los antecedentes a favor del conjunto visitante auguran un trámite trabado en La Rosaleda. Nuestro pronóstico es un peleado e intenso empate 1-1 entre Málaga y Espanyol. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 9, 2026