América vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡El Estadio Azteca está listo para una celebración a lo grande! América y Monterrey se enfrentan en la jornada 11 del Apertura 2026 en un partido que tendrá un ingrediente adicional: las Águilas celebrarán sus 110 años de historia ante una de las plantillas más poderosas del fútbol mexicano.

El duelo reúne a dos gigantes con realidades completamente diferentes. América es co-líder con 20 puntos, mientras Monterrey ocupa la décima posición con 13 unidades y necesita urgentemente comenzar a escalar posiciones.

El conjunto azulcrema llega impulsado por una contundente victoria sobre Necaxa, aunque también sufrió un revés reciente ante Chivas en un amistoso disputado en Estados Unidos. Los Rayados, por su parte, necesitan trasladar a la Liga MX la confianza obtenida en su victoria amistosa frente a Toluca después de caer ante Atlante en su último compromiso oficial.

Santa Úrsula se prepara para una noche especial: aniversario, afición y un partido de máxima exigencia.

América quiere celebrar sus 110 años con una victoria

Las Águilas llegan a este compromiso instaladas en la parte más alta de la clasificación.

El equipo dirigido por Guillermo Almada consiguió una importante victoria 4-2 sobre Necaxa en la jornada anterior, resultado que le permitió alcanzar los 20 puntos y mantenerse como uno de los líderes del Apertura 2026.

Ahora tendrá la motivación adicional de celebrar su aniversario frente a su afición.

El regreso de Brian Rodríguez e Israel Reyes representa una noticia importante para el conjunto azulcrema, especialmente porque recupera piezas que pueden aportar profundidad y experiencia.

Sin embargo, el América tendrá que dejar atrás rápidamente la derrota 2-0 ante Chivas en el amistoso disputado el pasado domingo en Estados Unidos. Aunque se trató de un partido de preparación, perder un clásico siempre genera presión adicional.

En este encuentro, Almada buscará mayor solidez defensiva con Santiago Ramos, mientras que las bandas tendrán una función protagonista.

Brian Rodríguez e Isaías Violante serán los encargados de generar desequilibrio y buscar constantemente a Henry Martín, quien parece haber recuperado su mejor versión y atraviesa un momento de confianza.

Monterrey llega obligado a sumar en el Azteca

La situación de los Rayados es mucho más delicada.

Monterrey ocupa actualmente el décimo puesto con 13 puntos, una posición que no corresponde a las expectativas generadas por una plantilla con enorme calidad individual.

El equipo dirigido por Matías Almeyda necesita comenzar a sumar con regularidad si quiere evitar complicaciones en la pelea por los puestos de Liguilla.

Los Rayados llegan después de vencer a Toluca en un partido amistoso durante la pausa internacional, pero su último encuentro oficial terminó con una dolorosa derrota 4-2 ante Atlante.

El desafío será trasladar las buenas sensaciones del amistoso al campeonato y recuperar consistencia.

En la zona de creación, Lucas Ocampos y Orbelín Pineda serán dos de las principales cartas para romper el cerrojo americanista. Su capacidad para asociarse y encontrar espacios puede ser fundamental ante una defensa que intentará proteger su ventaja territorial.

El gran problema está en la zaga. Monterrey solamente ha conseguido mantener su portería en cero en uno de sus últimos 13 partidos, una estadística que refleja las dificultades defensivas que ha arrastrado el conjunto regiomontano.

Ante un América con Brian Rodríguez, Violante y Henry Martín, cualquier desconcentración puede resultar costosa.

América vs Monterrey: las claves del partido

Uno de los principales duelos estará en las bandas.

América buscará utilizar la velocidad y el desequilibrio de Brian Rodríguez para obligar a Monterrey a retroceder. Si los azulcremas consiguen generar superioridades por fuera, Henry Martín puede convertirse en el principal beneficiado.

La defensa rayada tendrá que mantenerse muy concentrada y evitar que los atacantes locales reciban con espacios.

Monterrey, por su parte, intentará responder con la creatividad de Ocampos y Orbelín Pineda. La circulación en el mediocampo será fundamental para superar la presión del América y generar situaciones de peligro.

Los Rayados necesitarán además aprovechar sus oportunidades. Ante un rival que llega como co-líder y que tendrá el respaldo de su afición, desperdiciar ocasiones puede terminar siendo determinante.

La otra gran clave será el comportamiento defensivo de Monterrey. Si vuelve a mostrar las dificultades que lo han acompañado durante sus últimos partidos, el América tendrá argumentos suficientes para hacer mucho daño.

Una noche especial por los 110 años del América

El contexto del partido puede convertirse en un factor adicional.

El América celebrará 110 años de historia en el Estadio Azteca, frente a una afición que seguramente vivirá una noche cargada de emoción.

Ese ambiente puede impulsar al conjunto de Almada desde los primeros minutos y convertir cada llegada ofensiva en una oportunidad para generar presión sobre Monterrey.

Además, la recuperación de Brian Rodríguez e Israel Reyes le permite al equipo contar nuevamente con piezas importantes justo cuando comienza una etapa decisiva del campeonato.

Monterrey, en cambio, tendrá que resistir el ambiente y evitar que el partido se convierta en una avalancha azulcrema.

Pronóstico América vs Monterrey: las Águilas celebran con victoria

América parte con ventaja por su posición en la tabla, su momento ofensivo y la posibilidad de jugar en casa durante una jornada tan especial.

Monterrey tiene suficiente talento para competir y jugadores capaces de cambiar el partido, pero su fragilidad defensiva representa una preocupación importante.

Las Águilas deberían asumir la iniciativa y aprovechar la velocidad de sus extremos para buscar constantemente a Henry Martín.

Los Rayados pueden encontrar espacios y seguramente tendrán oportunidades gracias a Ocampos y Orbelín, pero deberán realizar un partido defensivamente muy sólido para contener a un América que recupera piezas importantes.

El ambiente del aniversario, la localía y la jerarquía ofensiva azulcrema pueden terminar inclinando la balanza.

Pronóstico final

🔮 Nuestro pronóstico: América 2-1 Monterrey

Pronosticamos una trabajada y vibrante victoria del América por 2-1 sobre Monterrey en un partido que promete intensidad, ocasiones y mucha emoción en Santa Úrsula.

Las Águilas buscarán aprovechar el regreso de Brian Rodríguez e Israel Reyes y el buen momento de Henry Martín para celebrar sus 110 años con tres puntos.

Monterrey tendrá argumentos para competir y podría encontrar el camino al gol mediante Ocampos y Orbelín Pineda, pero sus problemas defensivos pueden terminar pesando ante un rival con tanta calidad ofensiva.

Last modified: octubre 10, 2026