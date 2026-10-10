Atlas vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡La Perla Tapatía se paraliza! Atlas y Chivas de Guadalajara vuelven a encontrarse en uno de los partidos más pasionales de la Liga MX. El Estadio Jalisco será el escenario de un Clásico Tapatío donde el orgullo, la rivalidad y tres puntos fundamentales estarán en juego.

Ambos equipos llegan instalados en zona de Liguilla, aunque separados apenas por un punto. Los Rojinegros suman 17 unidades y ocupan el sexto puesto, mientras que el Rebaño Sagrado tiene 18 puntos y marcha tercero.

La cercanía en la clasificación anticipa un partido de enorme intensidad. Atlas buscará aprovechar su localía para escalar hasta el Top 4, mientras Chivas intentará recuperar terreno después de su derrota en el último partido de Liga MX.

No será solamente una batalla por los puntos. En un Clásico Tapatío, la presión y el orgullo pueden pesar tanto como la posición en la tabla.

Atlas llega con confianza y quiere meterse al Top 4

El conjunto dirigido por Hernán Crespo llega a este compromiso después de conseguir una importante victoria 3-2 sobre Tijuana, resultado que le permitió mantenerse firme en la pelea por los primeros lugares.

Con 17 puntos, los Zorros ocupan actualmente la sexta posición, pero una victoria ante su máximo rival de la ciudad podría impulsarlos directamente hacia el Top 4.

La localía será un factor importante. Atlas intentará comenzar el encuentro con intensidad y presión alta, buscando incomodar desde los primeros minutos la salida de Chivas.

El conjunto rojinegro cuenta además con un jugador que llega en un momento especialmente positivo: Luis Esteves ha marcado en los últimos dos partidos y será una de las principales referencias ofensivas para el equipo de Crespo.

La intención será aprovechar el volumen ofensivo y la movilidad de sus hombres de ataque para obligar a Chivas a cometer errores en la salida.

Atlas sabe que ganar el Clásico tendría un valor doble: significaría quedarse con el orgullo de Guadalajara y, además, dar un salto importante en la clasificación.

Chivas llega motivado después de vencer al América

El Rebaño Sagrado aterriza en este partido con la moral reforzada después de conseguir una victoria ante América en Oakland, en un duelo amistoso donde Ángel Sepúlveda marcó un doblete.

El resultado representa un impulso anímico importante para el conjunto dirigido por Gabriel Milito, aunque la realidad en la Liga MX es diferente.

En su último compromiso oficial, Chivas cayó como local ante Querétaro, por lo que necesita recuperar puntos si quiere mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Con 18 unidades, el Rebaño ocupa actualmente el tercer puesto, pero la diferencia con sus perseguidores es mínima.

Uno de los grandes desafíos será recomponer la zona media debido a las sensibles ausencias de Luis Romo y Omar Govea. Estas bajas obligarán a Milito a realizar ajustes en la contención justo para un partido donde la intensidad del mediocampo puede ser determinante.

Arriba, la gran noticia es el momento de Ángel Sepúlveda, quien apunta a ser titular después de su doblete ante América y buscará trasladar esa confianza al partido oficial.

Atlas vs Chivas: las claves del Clásico Tapatío

Uno de los grandes duelos estará en la salida de Chivas.

Atlas intentará presionar desde el primer minuto para impedir que el Rebaño pueda construir con tranquilidad. El equipo de Crespo buscará recuperar la pelota en zonas adelantadas y convertir esas recuperaciones en ocasiones rápidas.

La velocidad y el dinamismo de los rojinegros pueden generar problemas si Chivas pierde balones cerca de su propia área.

El Rebaño tendrá que responder con una zona media bien organizada. Las ausencias de Romo y Govea obligarán a realizar ajustes y podrían representar uno de los puntos vulnerables del equipo visitante.

Chivas necesitará evitar que Atlas gane demasiados duelos individuales y, al mismo tiempo, encontrar rápidamente a Sepúlveda cuando consiga superar la primera línea de presión.

El delantero llega con confianza y puede ser decisivo si recibe balones en posiciones favorables dentro del área.

Un Clásico que promete mucha intensidad

Los antecedentes emocionales de este partido hacen pensar en un encuentro de dientes apretados.

Aunque ambos equipos llegan en zona de Liguilla y con objetivos similares, el contexto puede llevarlos a disputar cada balón como si fuera el último.

Atlas tendrá el respaldo de su público y buscará aprovecharlo para imponer un ritmo elevado desde el comienzo. Chivas, por su parte, deberá tener paciencia y evitar caer en provocaciones o precipitaciones.

La batalla en el mediocampo será fundamental. El equipo que consiga controlar esa zona tendrá mayores posibilidades de establecer las condiciones del partido.

Sin embargo, la igualdad en la tabla y las necesidades de ambos hacen difícil imaginar un dominio absoluto de cualquiera de los dos.

Pronóstico Atlas vs Chivas: máxima igualdad en Guadalajara

Atlas llega con el impulso de su victoria ante Tijuana y con la posibilidad de meterse entre los cuatro primeros, mientras Chivas cuenta con una posición ligeramente mejor y una inyección de confianza después de vencer al América.

La diferencia de apenas un punto entre ambos refleja la paridad que existe actualmente.

Los Rojinegros tendrán la ventaja de jugar en casa y seguramente asumirán mayor iniciativa, pero las modificaciones obligadas en la zona media de Chivas no necesariamente impedirán que el Rebaño encuentre espacios para responder.

El momento ofensivo de Sepúlveda puede ser determinante para los visitantes, mientras Luis Esteves representa una amenaza constante para la defensa rojiblanca.

Todo apunta a un partido intenso, cerrado y con pocas ventajas.

Pronóstico final

🔮 Nuestro pronóstico: Atlas 1-1 Chivas

Pronosticamos un muy parejo y disputado empate 1-1 entre Atlas y Chivas en un Clásico Tapatío donde la intensidad y la presión estarán presentes durante los 90 minutos.

Atlas buscará aprovechar su volumen ofensivo, presionar la salida rojiblanca y encontrar nuevamente a Luis Esteves en posición de gol.

Chivas tendrá que reorganizar su mediocampo debido a las ausencias de Luis Romo y Omar Govea, pero contará con un Ángel Sepúlveda en gran momento y dispuesto a trasladar su racha goleadora al torneo.

La igualdad en la clasificación, la intensidad propia de este clásico y los reajustes tácticos del conjunto visitante hacen pensar en un encuentro donde ninguno logrará imponer una diferencia definitiva.

Last modified: octubre 10, 2026