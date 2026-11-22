LaLiga 2026-2027

¡Sólido triunfo en Getafe! 💪 pic.twitter.com/UoueSlOvZd — Atlético de Madrid (@Atleti) November 22, 2026

¡Choque de máxima intensidad en el Coliseum con el Derbi Madrileño! El Atlético de Madrid cierra la jornada dominical visitando al Getafe decidido a recuperar el paso ganador y alargar su racha perfecta fuera de casa. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Colchoneros llegan dolidos, pero con la obligación de ganar para seguir en la lucha por la cima, sin embargo los Azulones quieren aprovechar su localía para alejarse del descenso.

Los Azulones llegan irregulares y heridos tras perder 2-0 ante el Villarreal sin apenas generar peligro en ataque, sumando apenas un triunfo en sus últimos 5 duelos.

Por su parte, los Colchoneros vieron cortada su racha tras caer 2-1 ante el Barcelona en casa, pero presumen cuatro victorias seguidas como visitantes.

Sin el suspendido Nemanja Gudelj, el Getafe apostará por el oficio defensivo de Dani Carvajal y Djené, buscando sorprender arriba con Enes Ünal y Martín Satriano.

El Atlético, pese a la baja del lesionado Cuti Romero, responderá con el equilibrio de Morten Hjulmand y el talento letal de Álex Baena, Lee Kang-in y Julián Álvarez.

La enorme fiabilidad defensiva del cuadro rojiblanco lejos de su estadio frente a un local con serios problemas para hacer gol marcará una clara diferencia. Nuestro pronóstico es una sólida victoria del Atlético de Madrid 2-0 sobre el Getafe. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 22, 2026