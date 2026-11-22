LaLiga 2026-2027

¡Drama puro en el cierre de la jornada 13 de LaLiga con un derbi valenciano de máxima urgencia! Levante y Elche chocan frente a frente en un duelo directo donde ambos clubes se juegan salir de la zona de descenso. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan en un momento delicado, saben que un triunfo sería un tanque de oxígeno, pero una derrota sería un golpe durísimo para su aspiración de salvación.

Los Granotas suman 11 puntos en zona roja y llegan tras empatar sin goles ante el Celta en liga y avanzar en prórroga en la Copa del Rey.

Por su parte, los Franjiverdes marchan penúltimos con 10 unidades luego de caer ante Valencia y Betis, aunque han sumado casi todos sus puntos como visitantes.

Levante apostará por la jerarquía y seguridad de Mathew Ryan bajo los tres palos para sostener al equipo, buscando contundencia arriba con la potencia física de Etta Eyong.

Elche responderá cerrando espacios y atacando al contragolpe con el desequilibrio de Lucas Cepeda y el olfato goleador de Fer Niño.

Las estadísticas casi idénticas de ambos conjuntos y el buen rendimiento ilicitano fuera de casa neutralizarán la localía granota en un partido tenso y muy parejo. Nuestro pronóstico es un disputado empate 1-1 entre Levante y Elche. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 22, 2026