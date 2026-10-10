Written by: octubre 10, 2026 Ligas Europeas

Olympiacos vs Panathinaikos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Superliga Grecia 2026-2027

Olympiacos vs Panathinaikos

¡Pasión, odio deportivo y el clásico más incandescente de todo el continente para paralizar a Grecia entera! Olympiacos recibe en la caldera del Karaiskáki al líder invicto Panathinaikos en una batalla épica por el orgullo. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos tienen como objetivo principal el llevarse el título, cualquier otra cosa sería un fracaso, por lo que una victoria este doming sería dar un golpe de autoridad en esa lucha.

El cuadro rojiblanco llega buscando meterse de lleno a la pelea por el liderato tras vencer 1-0 al Levadiakos con tanto de Manolis Saliakas sobre la hora en su último duelo previo a la Fecha FIFA.

Por su parte, la escuadra Verde desembarca con paso perfecto tras sumar quince puntos de quince posibles con 12 goles a favor y apenas 2 recibidos.

Olympiacos volcará su intensidad en ataque asociando el desequilibrio por bandas para surtir a Armando ‘La Hormiga’ González en el área. 

Panathinaikos responderá haciendo valer su rocosa zaga que solo ha recibido dos goles, lanzando a Santino Andino y Andrews Tetteh en velocidad.

El peso de la localía en un ambiente hirviente y la tendencia histórica de duelos cerrados con pocos goles inclinarán la balanza hacia la garra local. Nuestro pronóstico es una apretada victoria de Olympiacos 1-0 sobre Panathinaikos. ¿Cuál es el tuyo?

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