LaLiga 2026-2027

¡Madrugón de lujo en el Camp Nou con impacto directo en el liderato de LaLiga! El puntero FC Barcelona abre la jornada domiguera defendiendo la cima ante un Villarreal que llega revitalizado tras ganar en casa y busca dar el golpe en territorio catalán. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan de buenas victorias en la jornada pasada y tras la pausa por la Fecha FIFA esperan mantener el paso, aunque la realidad es que hay un claro favorito.

El equipo de Hansi Flick marcha líder implacable con 33 puntos y 11 victorias en 12 partidos, llegando tras vencer 2-1 al Atlético de Madrid dando un golpe de autoridad previo a la Fecha FIFA.

Por su parte, el Submarino Amarillo de Íñigo Pérez es octavo con 15 unidades y tomó oxígeno derrotando 2-0 al Getafe para seguir en la lucha por Europa.

El Barça apostará por su máquina ofensiva liderada por un imparable Raphinha —con 19 goles en 14 duelos—, acompañado por el desequilibrio de Lamine Yamal y la llegada letal de Fermín López.

Villarreal responderá cerrando espacios y buscando sorprender al contragolpe con Pape Gueye, Alberto Moleiro, Nicolas Pépé y Georges Mikautadze.

La contundencia azulgrana en casa y el estado de gracia de sus atacantes terminarán rompiendo el orden defensivo visitante, aunque el Villarreal tiene armas para marcar. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del FC Barcelona 3-1 sobre el Villarreal. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 21, 2026