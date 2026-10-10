Juárez vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Pasión y orgullo fronterizo para reanudar el torneo con una batalla por la supervivencia! FC Juárez recibe en casa a los Xolos de Tijuana en un choque de la Liga MX donde el margen de error es cero. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Mientras los Bravos necesitan ganar para tomar un respiro del terrible momento que viven, los Xolos también llegan urgidos si no quieren salir de la zona de clasificación.

El equipo de los Bravos llega urgido de sumar de a tres tras caer sobre la hora frente a León antes del parón internacional, buscando que la Fecha FIFA sirva de punto de inflexión.

Por su parte, la escuadra canina desembarca buscando sacudirse la derrota en casa ante Atlas que los dejó cerca de salir de la liguilla.

Juárez armará su bloque defensivo con la seguridad de Sebastián Jurado para alimentar la contundencia de Óscar Estupiñán en el área.

Tijuana responderá soltando la chispa y visión de la joya Gilberto Mora para abastecer los desmarques de Mourad El Ghezouani.

La necesidad del conjunto local por proteger su arco y la paridad ríspida que suele darse en este tipo de duelos auguran un trámite de suma cautela. Nuestro pronóstico es un disputado empate 1-1 entre Juárez y Tijuana. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 10, 2026