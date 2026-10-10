Querétaro vs Atlante EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡La presión aumenta en la parte media de la tabla! Querétaro y Atlante se enfrentan en La Corregidora en un duelo directo de la Liga MX donde un tropiezo podría tener consecuencias importantes en la pelea por acercarse a la Liguilla.

Los Gallos Blancos llegan instalados en una sorprendente cuarta posición con 17 puntos y un partido pendiente, mientras los Potros de Hierro ocupan el decimocuarto lugar con 11 unidades y necesitan comenzar a sumar con mayor regularidad si quieren mantener vivo su sueño de clasificarse.

Querétaro buscará aprovechar su condición de local para recuperar terreno después de ceder puntos en su última presentación ante su afición. Atlante, por su parte, llegará con confianza después de derrotar a Puebla y con un ataque que ha encontrado el gol con frecuencia en sus compromisos recientes.

La diferencia en la clasificación favorece a los Gallos, pero la necesidad de ambos conjuntos puede convertir el encuentro en una auténtica batalla.

Querétaro quiere recuperar fuerza en La Corregidora

El conjunto queretano está protagonizando una temporada que pocos esperaban y actualmente ocupa el cuarto puesto con 17 puntos, además de contar con un encuentro pendiente.

Sin embargo, el equipo sabe que no puede relajarse. La competencia en la zona media de la clasificación es intensa y cualquier combinación de resultados puede modificar rápidamente las posiciones.

Querétaro necesita reencontrarse con la victoria ante su público después de haber cedido en su última presentación como local. La buena noticia es que el equipo llega con confianza tras conseguir un triunfo importante ante Chivas en Guadalajara justo antes de la pausa por la Fecha FIFA.

Ahora deberá trasladar esa seguridad al terreno de juego.

La propuesta de los Gallos debería pasar por asumir la iniciativa y controlar la posesión. El objetivo será mover a Atlante de un lado a otro para encontrar espacios en su bloque defensivo y aprovechar especialmente las bandas.

En ataque, Alí Ávila llega con confianza después de haber marcado en su último compromiso y será una de las principales referencias ofensivas del conjunto local.

Atlante llega motivado y quiere acercarse a la pelea

Los Potros de Hierro afrontan este compromiso con una necesidad diferente, pero igualmente importante.

Atlante ocupa actualmente el decimocuarto puesto con 11 puntos y necesita sumar para comenzar a acercarse a la zona donde se pelea por un lugar en la Liguilla.

El equipo llega con buenas sensaciones después de conseguir una victoria sobre Puebla en la jornada anterior, resultado que le permitió recuperar confianza y mantener viva la ilusión de escalar posiciones.

Además, el conjunto azulgrana atraviesa un momento positivo frente al arco. Ha marcado cinco goles en sus últimos dos partidos, una cifra que demuestra que cuenta con recursos para hacer daño incluso cuando no domina completamente los encuentros.

Ante Querétaro, Atlante probablemente apostará por un planteamiento más conservador. La idea será formar un bloque compacto, reducir espacios y esperar el momento adecuado para salir rápidamente al ataque.

Jhojan Julio y Luis Puente serán piezas importantes en esas transiciones. Si consiguen recibir con metros por delante, pueden convertirse en una amenaza para la defensa queretana.

Querétaro vs Atlante: las claves del partido

La primera gran batalla estará en la posesión.

Querétaro buscará controlar el balón y llevar el partido hacia campo rival. Atlante, en cambio, podría sentirse cómodo defendiendo más atrás y esperando una recuperación para lanzar ataques rápidos.

Los Gallos tendrán que tener paciencia. Si se precipitan en busca del gol, pueden dejar espacios que Atlante intentará aprovechar mediante sus transiciones.

Las bandas serán otro elemento determinante. Querétaro buscará abrir el campo para generar situaciones de uno contra uno y posteriormente encontrar a Ávila dentro del área.

Atlante necesitará cerrar esos espacios sin perder la capacidad de salir rápidamente. Su buen momento ofensivo puede ser una de sus principales armas si consigue mantener el encuentro equilibrado durante los primeros minutos.

La presión puede convertir el partido en un duelo muy trabado

La situación en la tabla también tendrá influencia.

Querétaro sabe que tiene una oportunidad importante de consolidarse entre los equipos que pelean en la parte alta. Atlante, por el contrario, necesita sumar para evitar que la distancia con los puestos de Liguilla se haga demasiado grande.

Eso puede provocar que ambos equipos prioricen la seguridad durante buena parte del partido.

Ninguno querrá conceder un gol temprano que obligue a modificar completamente su planteamiento. Por ello, el primer tramo podría estar marcado por mucha disputa en el mediocampo y pocas ocasiones claras.

Sin embargo, conforme avance el reloj, la necesidad de conseguir los tres puntos puede generar espacios.

Pronóstico Querétaro vs Atlante: los Gallos se imponen en casa

Querétaro llega con mejores números y una posición privilegiada en la clasificación, además de contar con la ventaja de jugar en La Corregidora.

Atlante atraviesa un buen momento ofensivo y tiene argumentos para competir, pero su necesidad de sumar podría obligarlo a asumir mayores riesgos conforme avance el encuentro.

Los Gallos deberían tener mayor iniciativa, controlar la posesión y generar las oportunidades más claras. Si Ávila consigue mantener el nivel mostrado recientemente, Querétaro tendrá una referencia importante para definir las jugadas en el área.

Atlante puede encontrar su oportunidad mediante una transición rápida, pero la consistencia del conjunto queretano y el apoyo de su afición deberían terminar inclinando la balanza.

Pronóstico final

🔮 Nuestro pronóstico: Querétaro 2-1 Atlante

Pronosticamos una trabajada y apretada victoria de Querétaro por 2-1 sobre Atlante en un partido que podría mantenerse equilibrado durante buena parte de los 90 minutos.

Los Gallos buscarán imponer condiciones mediante la posesión y el juego por las bandas, intentando aprovechar la confianza de Alí Ávila en el último tercio.

Atlante, mientras tanto, intentará responder con un bloque compacto y transiciones rápidas encabezadas por Jhojan Julio y Luis Puente. Su reciente capacidad goleadora le permitirá competir, pero Querétaro debería contar con los argumentos suficientes para quedarse con los tres puntos.

Last modified: octubre 10, 2026