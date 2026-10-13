Feyenoord vs Como EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Champions League 2026-2027

¡Choque táctico de altísima tensión en Róterdam para definir el futuro de la fase de liga en la Champions League! El Feyenoord recibe en la caldera de De Kuip a la revelación italiana del Como de Cesc Fàbregas en un duelo donde nadie cederá un centímetro. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ninguno de los dos equipos está entre los favoritos para avanzar a la fase final, por lo que un triunfo este miércoles sería dar un gran paso rumbo al objetivo.

El equipo de Giovanni van Bronckhorst llega como líder imbatido de la Eredivisie tras vencer 2-0 al AZ Alkmaar, buscando resarcirse de su tropiezo en la primera fecha continental cuando fueron aplastados 5-1 por el Barcelona.

Por su parte, la escuadra de Cesc Fàbregas desembarca en la séptima posición de la Serie A tras empatar 0-0 ante la Roma el fin de semana buscando ligar victorias en esta Champions tras su debut con triunfo 4-1 sobre el Leipzig.

Feyenoord impondrá orden en bloque bajo con Watanabe y Marmol para cortar los circuitos y catapultar a Ignacio Ferri arriba.

Como responderá adueñándose de la pelota con la conducción talentosa de Nico Paz y Martín Baturina en busca de romper el cero con Anastasios Douvikas.

El estricto planteamiento defensivo de ambos conjuntos y el estudio minucioso entre estrategas derivarán en un trámite sumamente cerrado con escasas opciones de gol. Nuestro pronóstico es un muy trabajado y disputado empate 0-0 entre Feyenoord y Como ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 13, 2026