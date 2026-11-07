Inter vs Como EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Serie A 2026-2027

Serie A

¡Duelo lombardo de alta tensión con impacto directo en la cima de Italia! El Inter de Milán recibe en la catedral de San Siro a un encendido Como de Cesc Fàbregas en una batalla sin tregua antes del parón internacional. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan peleando en los primeros puestos de la tabla al ubicarse sublíder y cuarto de la general con apenas 2 puntos de diferencia.

El equipo nerazzurro llega en busca de revancha tras tropezar en el derbi liguero, pero reimpulsado tras superar al Feyenoord en la Champions League sumando 7 triunfos de sus últimos 10 partidos.

Por su parte, la escuadra de Cesc Fàbregas desembarca desatada con cuatro triunfos al hilo en Serie A, así como tras golear 9-1 al Lens en la Champions League a media semana.

Inter buscará tomar la iniciativa apoyado en la jerarquía de Hakan Çalhanoğlu y Nicolò Barella en la medular para surtir la contundencia de Marcus Thuram.

Como responderá sin complejos encomendándose al despliegue de Lucas Da Cunha y la magia de Nico Paz para habilitar a Anastasios Douvikas al contragolpe.

El asombroso volumen ofensivo que presume el conjunto visitante y la solidez táctica que ha consolidado su banquillo presagian un duelo sumamente parejo e impredecible. Nuestro pronóstico es un muy intenso empate 1-1 entre Inter y Como. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 7, 2026