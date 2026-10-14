Written by: octubre 14, 2026 Europa League

RB Salzburg vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2026-2027

RB Salzburg vs Milán

¡Cita de altísima tensión en Austria para definir el futuro de la Europa League entre un invicto local y un gigante italiano necesitado de puntos! El Red Bull Salzburg recibe en casa al AC Milan en un choque donde nadie regalara nada. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Toros Rojos están en casa y llegan con 3 unidades listos para dar un paso rumbo a la fase final, sin embargo los Rossoners están en blanco obligados a sumar para no rezagarse.

El equipo austríaco llega sin conocer la derrota en toda la temporada y con tres puntos en la bolsa tras superar a Levski Sofía con gol de Haris Tabaković

Por su parte, la escuadra rossonera desembarca urgida tras caer ante Benfica en el debut, pese a mantenerse imbatida en la Serie A donde vienen de igualar ante el Sassuolo.

Salzburg impondrá su ritmo dinámico e intensidad física para aislar la salida rival y buscar el olfato de Haris Tabaković en el área. 

Milan responderá recuperando la chispa de Christian Pulisic y la llegada desde segunda línea de Adrien Rabiot para surtir a Gonçalo Ramos.

La solidez que viene mostrando el conjunto local en su feudo y la obligación que arrastra la visita por resguardar su meta auguran un trámite de suma paridad. Nuestro pronóstico es un muy trabajado empate 1-1 entre Salzburg y Milan. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 14, 2026
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