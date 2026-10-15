Atlante vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Sazón de liguilla y cuentas pendientes en la capital para definir la suerte de dos históricos necesitados de puntos! El Atlante recibe en el Estadio Banorte a los Pumas en un choque donde regalar espacios está prohibido. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros están fuera de la zona de liguilla, por lo que de no ganar prácticamente se irán despidiendo de la fase final.

El equipo azulgrana llega buscando reivindicarse ante su afición tras tropezar 2-0 ante Querétaro en la fecha pasada.

Por su parte, la escuadra auriazul desembarca en el doceavo puesto tras rescatar un espectacular 3-3 en el derbi ante la Máquina, sin embargo con la expulsión del Chino Huerta que no podrá estar para este duelo.

Atlante apostará a la solidez de Óscar Jiménez bajo los tres palos para catapultar la pegada de Luis Puente y Jhojan Julio al frente.

Pumas responderá protegiéndose en el arco con Keylor Navas ante la baja del ‘Chino’ Huerta, buscando el desequilibrio de Juninho y Robert Morales.

La urgencia por sumar que arrastran ambas escuadras y el equilibrio que mostrarán bajo los tres palos auguran un trámite ríspido y sumamente nivelado. Nuestro pronóstico, de la mano de Scout Picks, es un disputado empate 1-1 entre Atlante y Pumas. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 15, 2026