Written by: octubre 15, 2026 Torneo Apertura 2026

Atlante vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Torneo Apertura 2026

Atlante vs Pumas

¡Sazón de liguilla y cuentas pendientes en la capital para definir la suerte de dos históricos necesitados de puntos! El Atlante recibe en el Estadio Banorte a los Pumas en un choque donde regalar espacios está prohibido. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros están fuera de la zona de liguilla, por lo que de no ganar prácticamente se irán despidiendo de la fase final.

El equipo azulgrana llega buscando reivindicarse ante su afición tras tropezar 2-0 ante Querétaro en la fecha pasada. 

Por su parte, la escuadra auriazul desembarca en el doceavo puesto tras rescatar un espectacular 3-3 en el derbi ante la Máquina, sin embargo con la expulsión del Chino Huerta que no podrá estar para este duelo.

Atlante apostará a la solidez de Óscar Jiménez bajo los tres palos para catapultar la pegada de Luis Puente y Jhojan Julio al frente. 

Pumas responderá protegiéndose en el arco con Keylor Navas ante la baja del ‘Chino’ Huerta, buscando el desequilibrio de Juninho y Robert Morales.

La urgencia por sumar que arrastran ambas escuadras y el equilibrio que mostrarán bajo los tres palos auguran un trámite ríspido y sumamente nivelado. Nuestro pronóstico, de la mano de Scout Picks, es un disputado empate 1-1 entre Atlante y Pumas. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 15, 2026
Necaxa vs Atlas Previous Story
Necaxa vs Atlas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Torneo Apertura 2026
Tijuana vs Puebla Next Story
Tijuana vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Torneo Apertura 2026

Related Posts

Tijuana vs Puebla

Tijuana vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Torneo Apertura 2026

Written by: octubre 15, 2026

¡La lucha por la fiesta grande entra en una etapa decisiva! Xolos de Tijuana recibe al Puebla en el Estadio Caliente, en un enfrentamiento...

Read More
Necaxa vs Atlas

Necaxa vs Atlas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Torneo Apertura 2026

Written by: octubre 15, 2026

¡La Liga MX entra en una etapa decisiva! Los Rayos del Necaxa reciben al Atlas en el Estadio Victoria, en un enfrentamiento que promete...

Read More
Pumas vs Cruz Azul

Pumas vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Torneo Apertura 2026

Written by: octubre 11, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡La capital se prepara para un...

Read More
Pachuca vs Necaxa

Pachuca vs Necaxa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Torneo Apertura 2026

Written by: octubre 11, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡No hay margen para tropezar en el...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *