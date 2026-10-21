Juventus vs Rennes EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2026-2027

Europa League

¡Urgencia de redención europea e impacto directo en la tabla de clasificación! La Juventus recibe en la catedral del Allianz Stadium a un impredecible y altamente goleador Rennes en una batalla donde no existe margen para el error. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros llegan invictos en el torneo con la Vecchia Signora ubicado en la cima de la tabla con 6 puntos, mientras que los Franceses suman 4 unidades.

El equipo de Turín llega necesitado de limpiar su imagen ante su afición tras tropezar 3-0 en liga frente a la Lazio, aunque presume una trabajada victoria europea ante el Celta ganando 3 de sus últimos 5 juegos.

Por su parte, la escuadra francesa desembarca tras un alocado juego de siete goles en su torneo local donde cayeron 4-3 ante el Paris, mientras que en la jornada pasada europea vencieron al OFI Creta.

La Juve tomará la iniciativa explotando las bandas con la velocidad de Francisco Conceição y Nico González para abastecer el olfato de Randal Kolo Muani.

Rennes responderá al contragolpe con la visión de Ludovic Blas y el momento dulce del artillero Esteban Lepaul en el área rival.

La superior jerarquía individual del bloque italiano y la obligación histórica de imponer condiciones en su feudo terminarán inclinando la balanza en un duelo de varios goles. Nuestro pronóstico es una sufrida victoria de la Juventus 2-1 sobre el Rennes. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 21, 2026