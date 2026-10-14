Celta vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2026-2027

Europa League

¡Cita de máxima exigencia en España para que los Celestes enfrenten al poderío de la ‘Vecchia Signora’! El Celta de Vigo recibe en Balaídos a la Juventus en una batalla de Europa League donde tropezar no está permitido. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros saldrán decididos a llevarse la victoria, para uno serían sus primeros puntos, mientras que el para el otro sería consolidarse como candidato al título.

El equipo de Claudio Giráldez llega necesitado de un triunfo tras caer 1-0 en su debut continental ante Omonia Nicosia, aunque tras eso suman 2 partidos sin perder en LaLiga y el pasado domingo igualaron 0-0 en su visita a Elche.

Por su parte, la Juventus desembarca como líder europeo tras aplastar 5-0 al NEC Nijmegen en su debut, aunque en la Serie A no les va del todo bien marchan sextos y viniendo de empatar 1-1 ante el Cagliari.

Celta buscará ordenar su zona baja con Ionut Radu y Marcos Alonso para activar la genialidad en tres cuartos de cancha de Iago Aspas.

Juventus responderá imponiendo su dinamismo con la conducción de Nico González para alimentar la contundencia de Randal Kolo Muani en el área.

La garra y fortaleza que suele mostrar el conjunto gallego ante su afición logrará contener las arremetidas bianconeras en un choque de ida y vuelta. Nuestro pronóstico es un muy trabajado e intenso empate 1-1 entre Celta de Vigo y Juventus. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 14, 2026