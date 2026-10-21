Olympiacos vs Sparta Praga EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2026-2027

Europa League

¡Paso perfecto en Europa y el infierno del Pireo encendido a máxima capacidad para amarrar los primeros puestos! Olympiacos recibe en el Estadio Georgios Karaiskakis al Sparta Praga en una batalla estelar sin margen para especular. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros llegan invictos con la misión de sumar de a tres para dar un paso gigante rumbo a la fase final ahora que nos acercamos a la mitad de esta fase de liga.

El equipo heleno llega motivado tras vencer en su liga y ostentar seis puntos de seis posibles en Europa tras asaltar la cancha del Marsella en la jornada pasada.

Por su parte, la escuadra Checa desembarca quinta en su torneo local e invicta en la competición europea tras igualar a uno ante el Lillestrøm en la jornada pasada.

Olympiacos tomará la iniciativa empujando con la jerarquía de Santiago Hezze en el medio campo para nutrir la movilidad de Joel Roca y la explosividad de la ‘Hormiga’ González que podría volver a tener minutos.

Sparta Praga responderá replegando líneas para buscar las rápidas zancadas del tico Josimar Alcócer de contra.

El incondicional aliento que ejerce la afición griega en su coloso y la sólida inercia ganadora que arrastran los de casa inclinarán de forma contundente la balanza. Nuestro pronóstico, de la mano de Scout Picks, es una clara victoria del Olympiacos 2-0 sobre el Sparta Praga. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 21, 2026