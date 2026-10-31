Racing vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 LaLiga 2026-2027

LaLiga 2026-2027

¡El liderato de España está en juego y el Real Madrid no puede permitirse tropiezos! Los Merengues visitan el Estadio El Sardinero para enfrentarse al Racing de Santander en un compromiso que promete emociones. El conjunto blanco llega encendido después de conquistar El Clásico, pero tendrá que demostrar su poderío en una cancha complicada ante unos Verdiblancos que buscarán aprovechar el respaldo de su afición.

El equipo de José Mourinho atraviesa un gran momento futbolístico y quiere prolongar su racha ganadora para mantenerse en la pelea por la cima. Del otro lado, el Racing llega motivado después de conseguir dos victorias consecutivas y buscará dar una de las grandes sorpresas de la jornada.

¿Cómo llega el Real Madrid?

El Real Madrid se presenta en Cantabria con la confianza por las nubes después de derrotar 2-1 al Barcelona en El Clásico. El triunfo representó un golpe de autoridad para los dirigidos por José Mourinho, que además acumulan cinco victorias consecutivas entre todas las competiciones.

Los Merengues han encontrado una dinámica muy positiva y quieren aprovecharla para seguir sumando puntos en la lucha por el campeonato. Sin embargo, saben que no pueden confiarse ante un rival que tendrá la motivación adicional de enfrentarse a uno de los clubes más importantes del mundo.

La propuesta madridista estará enfocada en dominar la posesión, controlar el mediocampo y aprovechar la calidad de sus figuras en los últimos metros. Federico Valverde y Jude Bellingham serán fundamentales para darle equilibrio y creatividad al equipo, mientras que Arda Güler y Kylian Mbappé tendrán la responsabilidad de generar peligro y marcar diferencias frente al arco.

La contundencia ofensiva será una de las principales armas del conjunto blanco. Si consigue imponer su ritmo desde los primeros minutos, podría complicarle mucho las cosas al Racing.

¿Cómo llega el Racing de Santander?

El Racing de Santander ocupa el puesto 13 de la clasificación y llega a este compromiso con buenas sensaciones después de conseguir dos triunfos consecutivos.

Los Verdiblancos vencieron al Espanyol y posteriormente superaron al Ribadesella en la Copa del Rey a mitad de semana, resultados que les han permitido recuperar confianza de cara a un desafío de máxima exigencia.

Enfrentar al Real Madrid siempre representa una motivación especial, especialmente cuando se juega en El Sardinero. El equipo cántabro intentará convertir su estadio en una auténtica fortaleza y aprovechar el entusiasmo de sus aficionados para competir contra los favoritos.

La estrategia local podría pasar por mantener un bloque medio bien organizado, reducir los espacios y evitar que los atacantes madridistas reciban cómodamente cerca del área.

En ataque, Yassir Zabiri será una de las principales referencias para intentar aprovechar las oportunidades que aparezcan al contragolpe. El Racing necesitará ser muy efectivo, pues probablemente no contará con demasiadas ocasiones claras durante el encuentro.

Claves del partido: el poder ofensivo del Madrid ante el orden del Racing

El desarrollo del encuentro dependerá en gran medida de la capacidad del Real Madrid para imponer su superioridad técnica. Los visitantes buscarán controlar el mediocampo mediante la fuerza de Federico Valverde y la creatividad de Jude Bellingham, dos futbolistas que pueden marcar el ritmo y conectar las distintas líneas del equipo.

Arda Güler tendrá la misión de aportar imaginación y encontrar espacios entre los defensores rivales, mientras que Kylian Mbappé será la principal amenaza en el área gracias a su velocidad, movilidad y capacidad goleadora.

El Racing, por su parte, tendrá que realizar un trabajo defensivo prácticamente perfecto. Su bloque medio deberá mantenerse compacto para impedir que el Madrid encuentre espacios y pueda desplegar su fútbol ofensivo.

La velocidad de las transiciones será una de sus mejores oportunidades. Si consigue recuperar el balón y encontrar rápidamente a Yassir Zabiri, podría generar peligro y obligar a los Merengues a tomar precauciones.

Otro factor importante será la paciencia del conjunto visitante. El Racing intentará resistir y aprovechar cualquier error, por lo que el Madrid deberá evitar las precipitaciones y mantener la concentración durante los 90 minutos.

Pronóstico Racing de Santander vs Real Madrid: ¿Quién ganará?

El Real Madrid parte como favorito para llevarse los tres puntos. Su victoria en El Clásico, la racha de cinco triunfos consecutivos y la calidad individual de sus figuras representan argumentos muy importantes para pensar en un nuevo resultado positivo.

El Racing llega motivado y tendrá el respaldo de su afición, pero la diferencia de plantillas y la contundencia ofensiva del conjunto blanco podrían terminar marcando el rumbo del encuentro.

Esperamos un partido en el que los locales intenten resistir con orden y buscar alguna oportunidad al contragolpe, mientras que el Madrid asumirá la iniciativa y tratará de resolver el compromiso mediante la calidad de sus estrellas.

Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Real Madrid por 3-1 sobre el Racing de Santander.

Last modified: octubre 31, 2026