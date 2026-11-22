Serie A

¡Choque de alto voltaje en Bérgamo en la lucha por los primeros puestos del fútbol italiano! El Inter de Cristian Chivu visita a la Atalanta decidido a recuperar la cima de la Serie A en una aduana explosiva donde los goles están prácticamente garantizados. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Mientras el Inter sabe que no puede fallar en la búsqueda de seguir en la carrera por el título, el Atalanta está urgido de victoria para volver a la lucha por competencias europeas.

La Dea llega tras vencer 1-0 al Monza rompiendo una racha de 6 duelos sin victoria, pero sufre en casa recibiendo dos goles de media y tiene bajas sensibles en defensa.

Por su parte, el Inter aterriza en estado de gracia con ocho triunfos en sus últimos diez encuentros tras superar 2-0 al Como con autoridad absoluta.

Atalanta apostará por el despliegue de Éderson y la calidad de Charles De Ketelaere y Eljif Elmas para abastecer al delantero Nikola Krstović.

El Inter responderá con el regreso estelar de Hakan Çalhanoğlu manejando los hilos junto a Nicolò Barella y la pegada letal de Marcus Thuram y Francesco Esposito.

La solidez colectiva y el enorme poderío ofensivo del conjunto nerazzurro frente a una zaga local permeable terminarán marcando la diferencia en un duelo abierto. Nuestro pronóstico es una vibrante victoria del Inter 2-1 sobre la Atalanta. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 22, 2026