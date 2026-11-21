Premier League 2026-2027

¡Se paraliza Inglaterra en Anfield con el Clásico más esperado de la Premier League! El Liverpool de Andoni Iraola recibe al Manchester United en el debut explosivo de Mauricio Pochettino como nuevo entrenador de los Diablos Rojos. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante un duelo con objetivos muy distintos ya que mientras los Reds quieren luchar por la Champions, los Red Devils, de manera increíble, buscan salir de la zona de descenso.

Los Reds llegan con impulso tras vencer 3-1 al Crystal Palace, aunque sufren en casa para romper bloques cerrados y tienen entre algodones a Van Dijk, Szoboszlai y Gravenberch.

Por su parte, el United apenas suma unos días de trabajo con Pochettino tras la salida de Michael Carrick, además llegan golpeados por múltiples bajas en mediocampo y ataque.

Con Ronald Araújo adaptado como lateral derecho, el Liverpool apostará por el control de Alexis Mac Allister, el desequilibrio de Bradley Barcola y la pegada de Florian Wirtz y Alexander Isak.

El United responderá con la intensidad de Kobbie Mainoo, la visión de Bruno Fernandes y las diagonales peligrosas de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo.

La estructura ofensiva más consolidada de los locales en Anfield frente a un visitante en plena adaptación táctica inclinará la balanza en un clásico vibrante. Nuestro pronóstico es una sufrida victoria del Liverpool 2-1 sobre el Manchester United. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 21, 2026