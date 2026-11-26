Premier League 2026-2027

¡Choque de urgencias y máxima tensión para abrir la jornada en la Premier League! El Chelsea de Xabi Alonso llega envuelto en llamas tras ser humillado en Stamford Bridge y visita el siempre hostil City Ground de un Nottingham Forest desesperado por escapar del descenso. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros llegan desesperados por reaccionar tras sendas derrotas de la jornada pasada, saben que es momento de apretar rumbo a un cierre de año que suele ser muy duro.

Los locales de Oliver Glasner marchan decimoséptimos al borde de la zona roja tras caer ante el Bournemouth, aunque en su último juego en casa vencieron al Manchester City siendo su único triunfo de sus últimos 5 duelos.

Por su parte, los Blues son octavos y suman tres derrotas en cuatro fechas luego de caer 4-1 ante el Leeds entre abucheos en la jornada pasada.

Forest apostará por los carrileros Daniel Muñoz y Neco Williams para abrir espacios a Morgan Gibbs-White y al exblue Liam Delap frente a una zaga londinense muy criticada.

Chelsea, sin Reece James y con Moisés Caicedo en duda, responderá con el talento de Cole Palmer, Estêvão, Morgan Rogers y Emanuel Emegha.

La alarmante fragilidad defensiva del cuadro visitante y la capacidad del Forest para castigar los espacios en el mediocampo inclinarán la balanza en casa. Nuestro pronóstico es una sufrida victoria del Nottingham Forest 2-1 sobre el Chelsea. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 26, 2026