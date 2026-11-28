LaLiga 2026-2027

¡Choque con aroma clásico en el mítico Estadio Riazor por LaLiga! El superlíder Barcelona de Hansi Flick llega encendido con 5 victorias seguidas y una ofensiva demoledora de 51 goles, pero enfrente tendrá a un atrevido Deportivo de La Coruña liderado por un exazulgrana con sed de revancha. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos han cumplido después de las primeras 13 fechas con el Barca en la cima y el Depor fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo de la campaña.

Los blanquiazules de Antonio Hidalgo marchan duodécimos con 15 puntos en su regreso a Primera tras caer ante el Alavés, aunque en casa vienen de vencer al Osasuna siendo su único triunfo de sus últimos 5 partidos.

Por su parte, los culés lideran con 36 unidades tras superar al Villarreal en liga y golear 4-1 al Sabah en Champions.

Deportivo apostará por la creatividad de Mario Soriano y Luismi Cruz para abastecer a Pierre-Emerick Aubameyang, quien suma 5 goles en el torneo y enfrenta a su exequipo.

Barcelona, pese a la suspensión de Fermín López, recupera en el once titular a Lamine Yamal junto a Pedri, Dani Olmo y Raphinha.

El empuje local en Riazor exigirá al máximo a la zaga visitante, pero el descomunal poderío goleador del conjunto catalán marcará la diferencia. Nuestro pronóstico es una clara victoria del Barcelona 3-1 sobre el Deportivo de La Coruña. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 28, 2026