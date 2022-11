New England Patriots vs Indianapolis Colts EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 9 NFL 2022

NFL

Los Indianapolis Colts se dirigen a Foxboro, MA, para enfrentarse a sus viejos rivales, los New England Patriots. Atrás quedaron los días de Manning vs. Brady, sin embargo, ya que este enfrentamiento contará con el mariscal de campo Sam Ehlinger enfrentándose al mariscal de campo de segundo año Mac Jones. Los Colts tienen marca de 3-4-1 mientras que los Patriots tienen marca de 4-4 luego de una victoria fuera de casa sobre los Jets la semana pasada.

Hora y Canal Patriots vs Colts

Hora: domingo 6 de noviembre a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 12 a.m. en México.

Televisión: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Streaming en vivo: fuboTV en EUA.

Spread: Patriots -65

New England Patriots vs Indianapolis Colts en VIVO

Curiosamente, solo dos semanas después de que el propietario de los Colts, Jim Irsay, apoyara públicamente al mariscal de campo Matt Ryan, el equipo decidió dejar al mariscal de campo de los Falcons desde hace mucho tiempo y nombró a Sam Ehlinger titular por el resto de la temporada. Además, los Colts despidieron al coordinador ofensivo Marcus Ryan y cambiaron al tercer corredor Nyheim Hines a los Bills por el corredor Zach Moss y una selección de draft. Parece que los Colts pueden estar despejando esta temporada y tratando de establecer bloques de construcción para el futuro. La semana pasada, en su primera apertura en la NFL, Ehlinger completó 17 de 23 para 201 yardas en una derrota por 17-16 ante los Washington Commanders en casa. Los Colts ahora han perdido dos juegos consecutivos y han tenido problemas para replicar incluso la ofensiva que produjeron el año pasado bajo Carson Wentz. En medio de sus luchas, el entrenador en jefe Frank Reich decidió dejar atrás a su coordinador ofensivo.

«Esta fue una decisión increíblemente difícil, pero sentí que debía tomarse en el mejor interés del equipo», dijo el entrenador en jefe Frank Reich en un comunicado. «Aprecio el compromiso de Marcus con la organización, e hizo una contribución significativa a nuestro éxito ofensivo en las últimas cinco temporadas. Le deseo lo mejor en el futuro».

Reich continuará dirigiendo las jugadas ofensivas mientras los Colts hacen la transición a una ofensiva alterada con un nuevo mariscal de campo más móvil. Los Colts ocupan el puesto 30 en la NFL en ofensiva anotadora y, un año después de que Jonathan Taylor liderara la NFL en ataque terrestre, ocupan el puesto 29 en ataque terrestre. Están en el noveno lugar en ataque aéreo, pero solo en el puesto 26 en eficiencia ofensiva en zona roja. Los Colts han sido atroces en la protección del balón, 31° en la NFL. La defensiva de los Colts, a pesar de su ofensiva anémica, ha jugado bien. Son séptimos en defensa anotadora en lo que va de la temporada. Son 16 contra la carrera y 8 contra el pase. En la zona roja, la defensa de los Colts ocupa el puesto 19.

Lesiones clave: CB Tony Brown (tendón de la corva), OT Dennis Kelly (pantorrilla/tobillo), RB Zack Moss (viaje), QB Matt Ryan (hombro derecho), LB Grant Stuard (pectoral), RB Jonathan Taylor (tobillo). Las preocupaciones más apremiantes son Tayler y Moss. Moss parece lo suficientemente saludable, pero estará limitado a medida que se ajuste al libro de jugadas. Taylor extrañará este juego. El respaldo RB Deon Jackson puede ver un tiempo significativo.

Los New England Patriots recurrieron a su mariscal de campo titular, Mac Jones, durante todo el partido del domingo y lograron una victoria de 22-17 sobre los Jets como visitantes. Con la victoria, el entrenador en jefe Bill Belichick superó a George Halas y pasó al segundo lugar en la lista de ganadores de todos los tiempos de la NFL.

«Pensaré en eso cuando termine», dijo Belichick sobre su victoria número 325. «Súmalos al final. Es bueno venir aquí y ganar. Feliz por nuestro equipo. Aprecio a todos los grandes jugadores que han ganado esos juegos».

Jones terminó el juego con 24 de 35 para 194 yardas, un touchdown y una intercepción. El corredor Rhamondre Stevenson obtuvo la mayor parte de los acarreos para New England, ganando 71 yardas en 16 acarreos y atrapando 7 pases para 72 yardas. La defensa de los Patriots atormentó una vez más al mariscal de campo de los Jets, Zach Wilson, sacándolo tres veces y capturándolo tres veces con dos hits de mariscal de campo en el juego. Nueva Inglaterra extendió su racha de victorias sobre los Jets a 13 juegos.

Belichick debe estar relamiéndose esta semana con una segunda semana consecutiva enfrentándose a un mariscal de campo relativamente verde. Ha atormentado notoriamente a los mariscales de campo jóvenes y ahora probablemente se enfrentará a Ehlinger sin que el joven mariscal de campo de los Colts tenga su manta de seguridad en Taylor. Ofensivamente, New England ocupa el puesto 17 en ofensiva anotadora hasta el momento, pero ha tenido problemas en la zona roja, ubicándose solo en el puesto 29 en la liga en eficiencia de touchdown en zona roja. Son 13 en tierra y 23 en el aire en lo que va de temporada. New England, un equipo notoriamente tacaño al entregar el balón y cometer penales, solo ha estado a la mitad del camino esta temporada. Ocupan el puesto 15 en diferencial de pérdidas de balón y el 19 en penalizaciones por partido. Los Patriots continúan siendo una defensa de ‘doblar pero no romper’, ocupando el puesto 12 en defensa de anotación mientras que solo registran la defensa terrestre en el puesto 22 y la defensa de pase en el puesto 19.

Lesiones clave: C David Andrews (conmoción cerebral), OT Marcus Cannon (conmoción cerebral), RB Damien Harris (enfermedad), WR DeVante Parker (rodilla), DL Christian Barmore (rodilla), S Kyle Dugger (tobillo). Es probable que Andrews se pierda el juego de la semana pasada con síntomas de conmoción cerebral, aunque no es concluyente. Cannon probablemente estará fuera ya que su designación de conmoción cerebral no salió hasta el jueves. Parker dejó el último juego mientras que Barmore y Dugger se lo perdieron. Esté atento a su estado cerca de la hora del juego.

