Manchester United vs Colchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Copa de la Liga 2019-2020

Se cierra la actividad de los Cuartos de Final de la Copa de la Liga 2019-2020 este miércoles 18 de diciembre, cuando el Manchester United busque firmar su pase a las semifinales, no debería pasar demasiadas complicaciones cuando reciban al Colchester United que intentará dar la gran campanada en su visita al mítico Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Colchester United

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 8:00 pm de Reino Unido. 2:00 pm de México y Centroamérica. 3:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 pm de Bolivia y Venezuela. 5:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Manchester United vs Colchester United en VIVO

El cuadro del Manchester United está teniendo una campaña complicada en la Premier League donde se ubican en la sexta posición general. El domingo pasado les toco recibir al Everton teniendo que conformarse con un 1-1 final.

Los Red Devils tuvieron un gran partido de Octavos de Final de esta Copa de la Liga el pasado 30 de octubre cuando visitaron al Chelsea en un gran partido que terminaron resolviendo a su favor 1-2 con doblete de Marcus Rashford.

Por su parte, el Colchester United es un club que milita en la League Two, que viene siendo la cuarta división, donde está teniendo un desempeño irregular deambulando en media tabla. El sábado pasado visitaron al Scunthorpe firmando un empate 2-2.

The U’s logró su boleto a esta ronda tras vencer al Crawley Town en los Octavos de Final logrando un claro 1-3 con anotaciones de Luke Norris, Luke Gambin y un autogol.

Tanto el Manchester United como el Colchester United saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error en el boleto a semifinales, pero la realidad es que los Red Devils no deberían tener mayores problemas para firmar su clasificación, sería una auténtica proeza si The U’s logra salir con el triunfo este miércoles. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Colchester United.

Manchester United vs Colchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Copa de la Liga 2019-2020