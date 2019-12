Monterrey vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Mundial de Clubes 2019

Tweet on Twitter

Partidazo sumamente atractivo tendremos este miércoles 18 de diciembre cerrando la actividad de las Semifinales del Mundial de Clubes 2019, cuando el Monterrey busque demostrar su potencial y que está para competir ante cualquier rival, pero tendrán que medirse al Liverpool que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Estadio Internacional Khalifa.

Como llegan los equipos

El cuadro del Monterrey hizo su debut en este Mundial de Clubes el miércoles pasado cuando se enfrentaron al Al Sadd, de Xavi Hernández, logrando vencerlos 3-2 con anotaciones de Leonel Vangioni, Rogelio Funes Mori y Carlos Rodríguez.

Los Rayados están en su cuarta partipación en un Mundial de Clubes y será la segunda vez que jueguen semifinales, ya que en el 2012 se midieron al Chelsea siendo vencidos 3-1, ahora en esta nueva oportunidad, ante otro club inglés, intentarán sorprender.

Por su parte, el Liverpool estará haciendo su debut en este Mundial de Clubes. Llegan como los flamantes campeones de la Champions League 2019-2020 donde vencieron al Tottenham en la Final. Son los amplios favoritos al título.

Los Reds estarán participando por segunda vez en su historia en un Mundial de Clubes, su anterior y única participación había sido en el 2005 donde vencieron al Saprissa en semifinales para perder la Final a manos del Sao Paulo.

Tanto el Monterrey como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir el triunfo y con ello firmar su pase a la Final, esperemos que sea un choque muy cerrado, pero la realidad es que hay un claro favorito y otro resultado sería una grandísima sorpresa.

Hora y Canal Monterrey vs Liverpool

El juego entre Monterrey vs Liverpool se estará disputando en punto de las 20:30, 8:30 pm, hora local Qatar; en los Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífico y a las 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 11:30 am

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 12:30 pm

Bolivia y Venezuela: 1:30 pm

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 2:30 pm

La transmisión del partido Liverpool vs Monterrey en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Fox Sports para México y Latinoamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Fox Deportes. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2019 que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Monterrey vs Liverpool en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a ganar y avanzar. En los pronósticos claramente los Reds son favoritos por el poder de su plantel, sin embargo saben que no deben caer en excesos de confianza ante unos Rayados que, sin mucho que perder, intentarán sorprender. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Monterrey vs Liverpool.

Monterrey vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Mundial de Clubes 2019