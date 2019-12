Sampdoria vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Serie A 2019-2020

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este miércoles 18 de diciembre en la jornada 17 de la Serie A 2019-2020, cuando la Sampdoria busque aprovechar su condición de local para dar la sorpresa, sin embargo tendrán que hacer un choque perfecto cuando reciban a la Juventus que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Estadio Luigi Ferraris.

Hora y Canal Sampdoria vs Juventus

Sede: Estadio Luigi Ferraris, Génova, Italia

Hora: 6:55 pm de Italia. 11:55 am de México y Centroamérica. 12:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:55 pm de Bolivia y Venezuela. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México y Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Sampdoria vs Juventus en VIVO

El cuadro de la Sampdoria ha tenido un torneo difícil luchando por no caer en posiciones de descenso, dado que en 16 fechas apenas han sido capaces de sumar 4 victorias, 3 empates y han perdido en 9 ocasiones, por lo que en casa necesitan hacerse fuertes.

I Blucerchiati llega motivado, dado que el sábado pasado se midieron al Genoa en un duelo sumamente cerrado que parecía terminar en empate, hasta que a 5 minutos del final apareció Manolo Gabbiadini para poner el 0-1 final que les dio el triunfo.

Por su parte, la Juventus se mantiene como un rival a vencer, no se ha visto tan poderoso como en otras ocasiones, pero se mantiene en lo más alto al sumar 12 triunfos, 3 empates y apenas un descalabro en 16 jornadas.

La Vecchia Signora viene de un gran triunfo el domingo pasado cuando recibieron al Udinese logrando doblegarlos 3-1 gracias a doblete de Crisitano Ronaldo y uno más de Leonardo Bonucci.

Tanto la Sampdoria como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren cerrar el año con el pie derecho, además de que estamos por cerrar la primera vuelta; en la tabla general encontramos a I Blucerchiati en la posición 16 con 15 puntos, mientras que la Vecchia Signora es co-líder con 39 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Sampdoria vs Juventus.

Sampdoria vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Serie A 2019-2020