Manchester City vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Premier League 2019-2020

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 21 de diciembre siguiendo con la jornada 18 de la Premier League 2019-2020, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los permita pelear por el segundo puesto, pero tendrán que recibir a un Leicester City que intentará dar un golpe de autoridad en su visita al Etihad Stadium.

Como llegan los equipos

El cuadro del Manchester City ha tenido una campaña muy buena, pero saben que si tienen aspiraciones reales del título se han quedado prácticamente sin margen de error. En la jornada pasada golearon 0-3 al Arsenal para colocarse con 11 victorias, 2 empates y 4 partidos perdidos.

Los Citizens tuvieron actividad a media semana firmando su boleto a las semifinales de la Copa de la Liga al vencer 1-3 al Oxford United con doblete de Raheem Sterling y uno más de Joao Cancelo.

Por su parte, el Leicester ha sido una de las sorpresas con una grandísima temporada, pero igual si sueñan con el título necesitan seguir sumando triunfos. Ellos cosechan 12 victorias, 3 empates y han perdido en un par de ocasiones, pero vienen de un amargo 1-1 ante el Norwich en la jornada pasada.

Los Foxes también tuvieron actividad a media semana en la Copa de la Liga sufriendo para vencer en penales al Everton tras un empate 2-2 en tiempo regular.

Tanto el Manchester City como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en este cierre de año y de la primera vuelta del campeonato; en la tabla general encontramos a los Ciudadanos en la tercera posición con 35 puntos, mientras que los Foxes son sublíderes con 39 unidades en esta Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 6 de mayo en la segunda vuelta de la campaña pasada en Etihad. En aquel choque los Ciudadanos lograron llevarse el triunfo 1-0 gracias a solitaria anotación de Vincent Kompany.

Hora y Canal Manchester City vs Leicester

El juego entre Manchester City vs Leicester se estará disputando en punto de las 17:30, 5:30 pm, hora local de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífico y 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

México Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:30 pm

Bolivia y Venezuela: 1:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 2:30 pm

La transmisión del partido Leicester vs Manchester City en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica, así como por ESPN en Sudamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir el minuto a minuto en vivo en las redes sociales y en la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Manchester City vs Leicester en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan entre los líderes y quieren dar un golpe de autoridad. En los pronósticos los Ciudadanos son favoritos por su mayor jerarquía y estar en casa, pero los Foxes llegan en un gran momento listos para salir con el botín completo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Leicester.

