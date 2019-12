Liverpool vs Flamengo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Lugar Mundial de Clubes 2019

Tweet on Twitter

Se define al flamante campeón del Mundial de Clubes 2019 este sábado 21 de diciembre, cuando el Liverpool busque redondear su participación cumpliendo con el título, sin embargo saben que tendrán una muy dura prueba cuando reciban al Flamengo que llega motivado listo para dar la sorpresa en la cancha del Estadio Internacional Khalifa.

Hora y Canal Liverpool vs Flamengo

Sede: Estadio Internacional Khalifa, Doha, Qatar

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:30 pm de Reino Unido. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México y Centroamérica. TNT Sports en Sudamérica. Fox Deportes en Estados Unidos.

Liverpool vs Flamengo en VIVO

El cuadro del Liverpool llegó a este Mundial como el gran favorito al título, está pasando por un gran momento, con un fútbol muy sólido, sin embargo ya vieron que si no se toman en serio el choque desde el arranque podrían pasar muchos problemas.

Los Reds se midieron al Monterrey en las semifinales el pasado miércoles en un duelo que fue mucho más parejo de lo que ellos hubiesen esperado, a pesar de que Naby Keita los había puesto al frente apenas al 12, pero parecía que tenían que irse hasta los tiempos extra, hasta que al 90+1 Roberto Firmino se vistió de héroe con el 2-1 final.

Por su parte, el Flamengo también llegaba como favorito para estar en esta final, tiene la misión de poner en alto el nombre del fútbol brasileño que es el segundo más ganador de esta competencia.

El Fla se midió al Al Hilal en las semifinales el martes pasado en un choque que se les complicó mucho en el primer lapso donde iban perdiendo 0-1, sin embargo en el segundo tiempo, con anotaciones de Giorgian De Arrascaeta, Bruno Henrique y un autogol.

Tanto el Liverpool como el Flamengo saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes saldrán con lo mejor que tienen luchando por el título, no hay margen de error, el vencedor se proclamará campeón, mientras que el perdedor se quedará con el siempre amargo sabor del subcampeonato. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Flamengo.

