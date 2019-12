New England Patriots vs Buffalo Bills EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 16 NFL 2019

Los Buffalo Bills buscan venganza y un título de división cuando viajen a Foxboro este sábado por la tarde para enfrentarse a su rival de mucho tiempo New England Patriots. En la semana 4, los Bills (10-4) cayeron en casa ante los Pats en una dura derrota por 16-10 con Matt Barkley como mariscal de campo en el último cuarto. Con una victoria el domingo y con otra derrota en Nueva Inglaterra la próxima semana, los Bills estarían celebrando su primer título de división desde 1995. Pero Bills saben que tendrán una muy dura prueba en la búsqueda de llegar a los playoffs por segunda vez en tres temporadas después de una sequía de 17 años.

Por otro lado, New England ya ha extendido su propio récord de la NFL al asegurar su undécima aparición consecutiva de postemporada después de derrotar a los Bengals la semana pasada, 34-13. A pesar de su récord de 11-3, los fanáticos de los Pats están cansados ​​de una ofensiva que ha luchado inmensamente contra equipos con un pulso o un récord ganador. Una victoria el domingo contra una tenaz defensa de los Bills calmaría los nervios, durante al menos una semana, de los fieles de Nueva Inglaterra. Seguramente un undécimo título consecutivo de la AFC Este también ayudaría.

Hora y Canal Patriots vs Bills

Inicio: sábado 21 de diciembre a la 1:30 p.m PT / 4:30 p.m. ET en Estados Unidos. 3:30 p.m en México.

TV: NFL Network en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Patriots -6.5

Tres cosas para mirar

1. Brady resbalando

El tiempo del padre es y siempre será invicto. A pesar de su vida extraordinaria, Tom Brady no está exento de la influencia del tiempo, sin importar cuántos aguacates coma o Just For Men use en esa bebida casi perfecta. El hecho es que Brady tiene 42 años y está empezando a mostrarse, bueno, lo ha estado mostrando desde hace algún tiempo, en realidad. Desde la semana 5, Brady no ha tenido un juego con una calificación de quarterback superior a 90, con un promedio de QBR de 79.9 en los últimos nueve juegos. En ese mismo tramo de nueve juegos, Brady solo lanzó 11 touchdowns, completó el 58 por ciento de sus pases, promedió 5.4 yardas por intento y 230 yardas por juego, todos los mínimos de su carrera.

Pero no todos los problemas ofensivos de los Patriots caen sobre el hombro dorado de Brady. La línea ofensiva de Nueva Inglaterra ha resultado lesionada y barajada durante toda la temporada, lo que no permite que Brady, que no es tan rápido, realice lanzamientos en el campo que estamos acostumbrados a ver. La pérdida del ala cerrada Rob Gronkowski también ha demostrado ser mucho más problemática de lo que muchos podrían haberse dado cuenta. La capacidad de Gronk de quitar las defensas rivales desde la ranura permitió que todas esas rutas clásicas por debajo a receptores de posesión más pequeños como Julian Edelman funcionen tan bien. Esta temporada, Brady simplemente no tiene las armas en su arsenal fuera de Edelman. Estadísticamente, el receptor abierto más cercano a Edelman es Phillip Dorsett, que tiene casi 700 yardas menos, 90 objetivos menos y 62 recepciones menos.

Con una línea ofensiva inestable y una falta total de jugadores de posición de habilidad, el conjunto de habilidades en declive de Brady se ve exacerbado por los otros defectos de los Patriots, algo a tener en cuenta contra una de las mejores defensas de la liga en Buffalo.

2. Ataque rápido de Bills

No lo sabrías al mirar el marcador de la semana pasada, 0.34 yardas por acarreo contra Pittsburgh, pero el juego terrestre de los Bills es el corazón de su ofensiva. Esta temporada, los Bills ocupan el quinto lugar en la NFL en yardas terrestres por juego (134) y 10 en yardas por acarreo (4.5). Y lo logran con un ataque de tres puntas algo poco convencional que presenta al mariscal de campo Josh Allen (467 yardas, 9 touchdowns) y al atemporal Frank Gore (573, 2) como piezas complementarias para el líder, el novato Devin Singletary (729, 2)

Después de un lento ataque la semana pasada, los Bills se enfrentan a una defensa de los Pats que fue incendiada por Joe Mixon y los Bengals en Cincinnati. Nueva Inglaterra permitió a Mixon romper 5.4 yardas por intento para 136 yardas en total. La forma en que los Patriots manejan el ataque de Bills Cerberus (es griego, búscalo) podría significar la diferencia entre un título divisional o un juego de Wild Card Weekend.

3. Josh Allen

Allen no será confundido con un pasador principal de la NFL en el corto plazo. Actualmente ocupa el puesto 24 en intentos de pase por juego (31.9) y el 28 en yardas por juego (201.2). Sus marcas de temporada de 18 touchdowns y un índice de pasador de 84.6 tampoco van a llamar la atención. Pero estos números medios no necesariamente significan que es un mal pasador o mariscal de campo, simplemente no te ganará muchos juegos.

El plan de juego de los Bills el domingo probablemente será el mismo que en toda la temporada: correr primero, correr segundo, pasar cuando sea necesario. Pero Allen aún tendrá que hacer los pocos lanzamientos que intentará contar, especialmente contra una de las defensas de pases más duras de la NFL. Los Patriots ocupan el primer lugar en la calificación QB permitida (57.4) y para llevar (36), mientras que ocupan el segundo lugar en yardas aéreas permitidas por juego (170). La semana pasada, la secundaria de los Patriots tuvo cuatro intercepciones, la cuarta vez que tuvieron la misma cantidad en un solo juego esta temporada.

Cómo Allen puede lastimar a los Pats es con sus piernas. Recogió casi 40 primeros intentos a pie y corrió para nueve touchdowns. Si los Pats se llevan los tiros de campo abajo, busca a Allen para sacar del bolsillo. Si Allen puede mantener el balón alejado de una defensa tan oportunista de Nueva Inglaterra, a los Bills les deben gustar sus posibilidades.

Ambos equipos son tan fuertes defensivamente que es muy probable que este juego se reduzca al juego de los dos quarterbacks iniciales. Uno está envejeciendo y menguando (aunque muy generosamente) y el otro es vivo pero crudo. Entonces, ¿qué da? Es difícil apostar contra Brady y Belichick en casa con otro título de división que les pertenece.

Predicción: Patriots 20, Bills 18