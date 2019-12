Betis vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Liga Española 2019-2020

Abrimos las emociones de este domingo 22 de diciembre en la jornada 18 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Betis busque sumar una victoria que los meta de lleno en la pelea por competencias europeas, pero tendrán una dura prueba cuando reciban a un Atlético de Madrid que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 4:00 pm de España. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN LaLiga en España. beIN Sports en Estados Unidos.

Betis vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Betis ha tenido una campaña irregular deambulando en media tabla, aunque parece venir en plan ascendente. En la jornada pasada visitaron al Espanyol logrando un buen empate 2-2 para colocarse con 6 victorias, 5 empates y 6 partidos perdidos.

Los Béticos tuvieron actividad a media semana en la Copa del Rey donde se midieron al Antoniano logrando un contundente triunfo 0-4 con goles de Cristian Tello, Wilfrid Kaptoum, Diego Lainez y Alejandro Meléndez.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha tenido una temporada complicada manteniéndose muy lejos de la pelea por el título, aunque todavía buscarán pelear por ello. Ellos cosechan 7 triunfos, 8 empates y han perdido en un par de juegos.

Los Colchoneros vienen de una buena victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Osasuna logrando doblegarlos 2-0 con anotaciones de Álvaro Morata y Saúl Ñíguez.

Tanto el Betis como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren llevarse el triunfo en la lucha por un buen cierre de año; en la tabla general encontramos a los Béticos en la doceava posición con 23 puntos, mientras que los Colchoneros marchan quintos con 29 unidades en esta Liga Española. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Atlético de Madrid.

